26. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów "Kolosy" startują już w piątek. To trzy dni spotkań z podróżnikami i eksploratorami, dwa finały z nagrodami - Kolosami i ponad 50 prezentacji i spotkań autorskich oraz liczne wystawy.

Spotkanie rozpocznie się o g. 11.00 w hali Polsat Plus Arena Gdynia.

Przedsmak imprezy mieliśmy w poniedziałek podczas konferencji prasowej poświęconej wydarzeniu, w której wzięła udział trójka prelegentów: Aleksandra Kabelis, Piotr Biankowski i Michał Kochańczyk oraz wiceprezydent Gdyni Michał Guć i Agnieszka Krasińska z Urzędu Miasta, zaangażowana w organizację festiwalu.

Super Kolos trafi w tym roku do Elżbiety Dzikowskiej, podróżniczki, reporterki, współpodróżniczki Tony'ego Halika. Myślę, że każdy z nas, kto w młodości oglądał program "Pieprz i wanilia" z przyjemnością spotka się z Panią Elżbietą się spotka. Podczas tegorocznych "Kolosów" będzie blisko 50 prelekcji, 4 spotkania autorskie, warsztaty, 2 wystawy - jedna uczestników konkursu fotograficznego Foto Glob, druga na 40-lecie pierwszego przepłynięcia Kanionu Colca w Peru oraz 20 stoisk wystawienniczych - wymienia Michał Guć, wiceprezydent Gdyni, a prywatnie podróżnik.

Zachęcamy ludzi do podróżowania. Podczas naszych spotkań ludzie łapią bakcyla i sami zaczynają podróżować - dodaje Michał Guć.





Nowością jest w tym roku punkt opieki dla dzieci. W czasie wydarzenia w niepublicznym przedszkolu Mały Einstein przy ul. Kazimierza Górskiego 3 (naprzeciwko Polsat Plus Areny Gdynia) będzie można oddać pod opiekę dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Punkt opieki dla dzieci będzie dostępny w sobotę w godzinach 10.00-18.00 oraz w niedzielę w godzinach 10.00-16.00. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego decyduje kolejność zgłoszeń.

W ostatnich latach w gdyńskich spotkaniach podróżników brało udział około 15 tys. osób. Mamy widzów, którzy przyjeżdżają do nas z odległych stron, z wielkimi plecakami i prowiantem. Koczują na podłodze w hali, spędzają na spotkaniach dni od rana do wieczora, spotykają się z podróżnikami - opisuje Agnieszka Krasińska z Urzędu Miasta, zaangażowana w organizację festiwalu.

"Będzie z nami podróżnik z Wielkiej Brytanii Pete Casey, który opowie o swojej przeprawie przez Amerykę Południową ze wschodniej do zachodniej części tego kontynentu, pokonując jednocześnie w czasie tego trawersu całą Amazonkę. Co jest ważne - nie z nurtem, tylko pod prąd i o własnych siłach. Wracają do nas również podróżnicy, którzy już w latach wcześniejszych byli. Będzie z nami Agnieszka Dziadek, która opowie o swojej kolejnej wyprawie pieszej. Jest wybitną piehurką i dokończyła właśnie projekt "Obwód ziemi piechotą" - zapowiedziała.

Na festiwalu będzie też Michał Kozok. Tym razem opowie o wyprawie do Australii, wracają też laureaci Nagrody im. Andrzeja Zawady, fundowanej przez Miasto Gdynia.

Szczegółowy program 26. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów "Kolosy" na dużej sali hali Polsat Plus Arena Gdynia znajdziecie tutaj.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.