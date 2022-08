Jednak nie w sierpniu, a w listopadzie kontynuowana będzie odbudowa plaży w Gdyni-Orłowie. To nie jedyna plaża w Trójmieście, która zostanie poszerzona. Podobne prace będą prowadzone na gdańskich plażach w Brzeźnie i na Westerplatte.

Plaża w Orłowie / Shutterstock

Refulacja to prace polegające między innymi na poszerzaniu plaży, a ich celem jest zabezpieczenie brzegu morskiego. Wydobywany z dna morza piasek transportowany jest na brzeg, tam wyrzucany i odpowiednio rozprowadzany wzdłuż linii brzegowej.

Zgodnie z harmonogramem przestawionym kilka miesięcy temu przez Urząd Morski w Gdyni kontynuacja prac na plaży w Orłowie miała ruszyć w drugiej połowie sierpnia. Jednak prace zostaną wznowione w tym miejscu w listopadzie. Harmonogram prac jest uzależniony od kilku czynników, przede wszystkim od warunków pogodowych, decyzji środowiskowej, która nie we wszystkich terminach pozwala na prowadzenie tego rodzaju prac - mówi Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni.

Refulacja plaży w Orłowie została przeprowadzona w 2020 roku. Urząd Morski w Gdyni przeznaczył na ten cel około 2,5 mln złotych. Ta wąska - jak na trójmiejskie warunki - plaża zyskała nawet kilkadziesiąt metrów szerokości. Niestety sztorm w tym samym roku zniwelował efekt prac, a sztorm z początku roku całkowicie zabrał orłowską plażę. Jest to jeden z bardziej narażonych rejonów na zniszczenia sztormowe, głównie ze względu na usytuowanie oraz występujące prądy wzdłuż brzegowe.

Po wakacyjnej przerwie

Prace związane z kolejnym poszerzaniem na gdyńskiej plaży rozpoczęły się na początku czerwca. Użyty został tam piasek pozyskany podczas modernizacji falochronu w Porcie Północnym w Gdańsku. Prace zostały wstrzymane na czas wakacji i ponownie ruszą w listopadzie na odcinku od mola w Orłowie do granicy z Sopotem. Ich koszt to około 4,5 mln złotych.

W brzeg morski, na odcinku od sceny letniej do molo, wbudowano około 100 tys. metrów sześciennych piasku. Docelowo będzie to około 250 tys. m³. Łączna długość odcinka zasilonego w ramach tego przedsięwzięcia podczas obu etapów wyniesie 1,8 km - podkreśla Kierzkowska.

Refulacja orłowskiej plaży jest ważna nie tylko ze względu na ochronę brzegu.

Szerokie, piaszczyste plaże przyciągają turystów, którzy mogą korzystać z ich uroków, dlatego jako radny dzielnicy cieszę się, że zostanie ona poszerzona jeszcze przed sezonem. Niestety, jest to trochę syzyfowa praca, która musi być powtarzana niemal każdego roku, ze względu na obserwowany wzrost poziomu morza i częstsze wezbrania sztormowe. Z tym związane są oczywiście spore koszty, które jednak musimy ponosić, by chronić brzeg i przyciągać turystów do Gdyni - mówi RMF FM Dawid Biernacik, radny gdyńskiej dzielnicy Orłowo.

Kolejne poszerzane plaże

Zanim refulacji zostanie poddana plaża w Orłowie, na przełomie września i października poszerzone zostaną plaże w Brzeźnie i na Westerplatte. W sumie prace w Gdańsku będą prowadzone na odcinkach wynoszących około 3,4 km.

Prace w Brzeźnie obejmą odcinek od wschodniej strony gdańskiego molo do wejścia nr 34. Na Westerplatte natomiast, na którym nie ma wejść, urobek zostanie odłożony przed opaską brzegową.

Wykonujemy to przy okazji prac przy budowie toru wodnego. Te prace i tak musiałaby być wykonane, aby do portu mogły wchodzić większe statki. Niewykorzystanie piasku nadającego się do wbudowania w brzeg morski byłoby marnotrawstwem - tłumaczy Kierzkowska.

Refulacja w tym momencie prowadzona jest w Karwieńskich Błotach i na plażach w Jastrzębiej Górze i Ostrowie. Wcześniej w tym roku zakończyło się poszerzanie plaży w Kuźnicy.

autor: Stanisław Pawłowski