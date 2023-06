Po przetargach na dostawę 31 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz 4 sztuk tzw. „hybryd”, czyli dwunapędowych (elektryczno-spalinowych) zespołów trakcyjnych, zarząd województwa pomorskiego podjął decyzję o rozpoczęciu kolejnego postępowania przetargowego. Tym razem będzie ono dotyczyć zakupu jednego pojazdu o napędzie elektrycznym. Przetarg zawiera również opcję, dzięki której województwo pomorskie będzie mogło kupić kolejnych 9 pojazdów. Skorzystanie z opcji zależy jednak od pozyskania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Pojazd, który samorząd województwa pomorskiego planuje kupić, będzie przeznaczony do obsługi połączeń regionalnych. Podobnie jak w przypadku poprzednich przetargów, nowy pociąg ma mieć klimatyzację, sieć Wi-Fi, nowoczesny system informacji pasażerskiej oraz defibrylatory AED. Nad bezpieczeństwem podróżnych będzie czuwał monitoring. Pojazd będzie miał m.in. miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz toaletę przystosowaną do potrzeb takich osób. Zostanie również wydzielona przestrzeń do przewozu rowerów.

Samorząd województwa pomorskiego złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jeśli dofinansowanie z KPO zostanie przyznane, wówczas będziemy chcieli w pełni wykorzystać przewidziane w przetargu prawo opcji i zamówić łącznie 10 nowoczesnych zespołów trakcyjnych. Pozwoli to w dalszym ciągu konsekwentnie rozwijać transport kolejowy na Pomorzu i poprawiać komfort podróży pasażerów - mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

15 czerwca 2023 r. samorząd województwa pomorskiego złożył do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla projektu pn. "Zakup 10 elektrycznych zespołów trakcyjnych w celu poprawy dostępności transportowej mieszkańców województwa pomorskiego do rdzenia aglomeracji trójmiejskiej". Kwota wsparcia o jaką ubiega się samorząd to blisko 250 mln złotych.

Środki pozyskane z KPO pozwoliłyby kupić nawet 10 nowoczesnych pojazdów kolejowych o napędzie elektrycznym. Zakup nowego taboru służyć będzie zwiększeniu dostępności transportowej na Pomorzu. Dzięki tej inwestycji zwiększy się także komfort podróży pasażerów.

Co prawda nabór wniosków prowadzony przez CUPT odbywa się w ramach KPO, ale środki przeznaczone na te inwestycje nie pochodzą z budżetu UE, tylko ze środków krajowych.

Jak przypomniano, dziś mija rok od zaakceptowania przez Radę UE KPO, a do Polski nie trafiło jeszcze ani 1 Euro spośród przyznanych naszemu krajowi ponad 35 mld Euro dotacji oraz pożyczek.

W komunikacie dodano, że "należy zauważyć, iż środki krajowe nie są w stanie zabezpieczyć finansowania wszystkich inwestycji zaplanowanych w ramach KPO. Co więcej, obecnie realizowane działania nie podlegają kontroli Komitetu Monitorującego i są realizowane poza kontrola budżetową, co może w przyszłości utrudnić uzyskanie refundacji, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że niektóre z inwestycji uruchamiane są pozakonkursowo"

Nie bez znaczenia jest również fakt, że krajowe środki zaangażowane obecnie w prefinansowanie KPO, mogłyby zostać przeznaczone na realizację szeregu innych potrzeb rozwojowych, zwłaszcza w obszarach, które wykraczają poza ramy wsparcia środkami UE - podkreślono.