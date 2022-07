Kłopoty ze zdawaniem egzaminów na prawo jazdy w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego. Większość egzaminatorów nie przyszła rano do pracy. Odbywają się tylko egzaminy teoretyczne i praktyczne w kat. C i T.

Informacja o nieobecności egzaminatorów pojawiła się rano na stronie Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Nie stawili się oni do pracy w oddziałach w Gdańsku i w Gdyni. Egzaminy w chojnickim oddziale odbywają się zgodnie z planem.

W gdańskim oddziale pracuje zwykle 12 egzaminatorów, dzisiaj w pracy stawiło się 2 z nich. Pozostałych 10 wzięło zwolnienia lekarskie.

"Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkich zaplanowanych egzaminów" - informuje na swojej stronie PORD. Większość z nich musiała zostać odwołana. Początkowo informowano o tym, że miały odbywać się egzaminy teoretyczne, a do godziny 10:30 praktyczne w zakresie kat. C i T. Teraz wiemy, że odwołane zostały wszystkie egzaminy do godziny 11.00.

O kolejnych decyzjach PORD ma informować na swojej stronie.

Jak to możliwe, że tak wielu egzaminatorów nie przyszło do pracy?

Tego jeszcze nie wiemy. Czekamy na jakiś komunikat ze strony osób, które nie przyszły do pracy. W tej chwili wiemy jedynie, że są na zwolnieniach lekarskich - powiedział RMF FM Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, który nadzoruje Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego.

Ośrodek informuje, że pieniądze za opłacony egzamin nie przepadną. Będzie można zarezerwować kolejny termin.

