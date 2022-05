Rozegrał 208 meczów i zdobył 2209 punktów - to dorobek Pawła Leończyka w Treflu Sopot. Koszykarz skorzystał z zapisów w umowie i rozwiązał kontrakt z klubem. Popularny Leon spędził w Sopocie w sumie sześć sezonów, a od czterech lat pełnił funkcję kapitana drużyny.

/ Trefl Sopot / Materiały prasowe

W rozgrywkach 2020/2021 zespół prowadzony przez Leończyka dotarł do półfinału Suzuki Pucharu Polski i ćwierćfinałów Energa Basket Ligi, zaś w ostatnim sezonie Paweł miał okazję wystąpić z Treflem w europejskich pucharach.

Dziękujemy Pawłowi za wszystko, co zrobił dla Trefla Sopot. Jego liczby robią wrażenie, ale warto też docenić to, jaki był poza parkietem. Zawsze zaangażowany, pomagający młodszym zawodnikom, chętnie uczestniczący w akcjach marketingowych. Był przykładem tego, jak powinien zachowywać się kapitan. Bardzo cieszyliśmy się, że mamy takiego zawodnika w zespole i dlatego jego decyzja mocno nas zaskoczyła. Nie ukrywam – rozmawiałem z nim na ten temat i chciałem jeszcze wpłynąć na zmianę zdania, ale nie było już na to szansy. Szanujemy to. Przekazałem Pawłowi, że zawsze on i jego najbliżsi będą mile widziani w ERGO ARENIE – mówi Marek Wierzbicki, prezes Trefla Sopot.

Paweł Leończyk w Treflu Sopot rozegrał 208 meczów, zdobył 2209 punktów, zaliczył 1176 zbiórek i 372 asysty.