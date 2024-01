„Duża liczba zaliczeń, w krótkim czasie i niestety to, że studenci biorą się za naukę często dosyć późno. Wtedy stres sięga zenitu” – przyznaje w rozmowie z RMF FM dr Agata Rudnik z Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od końca stycznia do połowy lutego na uczelniach wyższych trwa sesja egzaminacyjna. Jak zaznacza dr Rudnik ważne, by o zaliczeniach myśleć zawczasu.

Ważne, aby szybciej rozpocząć naukę, żeby mniej się stresować. Kiedy już jesteśmy na "ostrzu noża", dobrze jest zarządzać stresem. Chciałabym, żebyśmy przestali ten stres demonizować. To nie jest tak, że stres jest tylko czymś złym. On jest naturalną reakcją organizmu, która motywuje nas, powoduje, że chcemy walczyć i nasz organizm też w ten sposób do tej walki zachęca - mówiła naszemu reporterowi dr Agata Rudnik z Centrum Wsparcia Psychologicznego UG.

Zarządzanie stresem to z jednej strony świadomość, że się go nie pozbędziemy. Z drugiej, kierowanie nim, aby był motywujący i był stresem właściwym, który pomaga radzić sobie w trudniejszych chwilach.

Aktywność fizyczna dobra na stres

Jak mówi Rudnik, ze stresem można radzić sobie na wiele różnych sposób. Najważniejsze, żeby każdy miał swój sposób, najbardziej sprawdzony.

Na pewno świetnie sprawdza się aktywność fizyczna, wszelkie badania pokazują, że dzięki aktywności fizycznej możemy lepiej sobie radzić ze stresem. Możemy wydzielać hormony szczęścia. Niekoniecznie maraton, ale prosty spacer 10 minut na pewno dużo dobrego zrobi. Z drugiej strony na pewno odpowiednie odżywianie się i żebyśmy też to, co dostarczamy naszemu organizmowi było rzeczywiście dla nas dobre. Zadbaniem o siebie może być masaż, kąpiel, dobra herbata. Kolejna metoda to joga, ćwiczenia oddechowe, praktykowanie uważności, czyli mindfulness - wylicza Rudnik.

Biblioteki czynne dłużej

Gdańskie uczelniane biblioteki, w których studenci spędzają dużo czasu przed egzaminami, wydłużyły godziny otwarcia. Stres jako wspólny wróg potrafi bardzo dobrze zjednoczyć.

Czas sesji sprzyja temu, żeby wspólnie się uczyć, wspólnie spędzać czas. Ale też wszelkie badania pokazują, że relacje międzyludzkie to jest to, co jest dla nas najważniejsze i co pozwala nam redukować stres - mówi Rudnik.

Co ważne, nie każdy musi odnajdywać się w grupie. Nie każdy też szuka towarzystwa czy wsparcia innych osób. Najważniejsze to mieć świadomość, co w danym momencie najlepiej się sprawdza.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj całej rozmowy z dr Agatą Rudnik

Pogotowie sesyjne

Parlament Studentów UG otworzył na czas trwania sesji biuro, do którego studenci mogą zgłaszać nieprawidłowości w organizacji i przeprowadzeniu egzaminów oraz przypadki niesprawiedliwego oceniania.

Wiemy, że ten czas jest krytyczny dla wielu studentów, dlatego uruchomiliśmy pogotowie sesyjne. Staramy się pomagać studentom w ich problemach. Czasami czują się oni niesprawiedliwie ocenieni, czasami potrzebują pomocy, czasami wytłumaczenia niektórych kwestii, dlatego staramy się odpowiadać jak najszybciej i dbać o to, żeby ich prawa nie były łamane. Podejmujemy różne interwencje: czasami wystarczy mail do wykładowcy, czasem sprawa trafia do prodziekana, a czasem wystarczy rozmowa ze studentem, żeby wyjaśnić pewne kwestie - mówi RMF FM Piotr Patalas z Parlamentu Studentów UG.

Dyżury będą prowadzone przez 7 dni w tygodniu do 11 lutego.