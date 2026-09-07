Gruzin na rowerze potrącił 4-latka. Lista przewinień jest dłuższa

RMF24

Czteroletni chłopiec został potrącony przez 37-letniego Gruzina, który jechał rowerem po Placu Zdrojowym w Sopocie. Badanie wykazało, żę mężczyzna miał w organizmie około pół promila alkoholu, dodatkowo znaleziono przy nim mefedron.

37-letni Gruzin został zatrzymany i usłyszał zarzut; fot. Komenda Miejska Policji w Sopocie

37-letni Gruzin został zatrzymany i usłyszał zarzut; fot. Komenda Miejska Policji w Sopocie / -

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 11:30. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie informują, że chłopiec spacerował po Placu Zdrojowym razem z mamą, gdy został potrącony przez jadącego rowerem 37-letniego obywatela Gruzji.

Dziecko przewróciło się i doznało lekkich obrażeń twarzy. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, ale na szczęście maluch nie musiał trafić do szpitala.

Mandaty na 9 tysięcy złotych

Policjanci ustalili, że Gruzin poruszał się z dużą prędkością w strefie, w której nie wolno jeździć rowerem. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie około pół promila alkoholu.

Za jazdę po spożyciu alkoholu, złamanie zakazu ruchu rowerów oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym 37-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 9 tys. złotych.

Miał przy sobie mefedron

To nie był jednak koniec interwencji. Podczas sprawdzania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli substancję, która okazała się mefedronem.

Finalnie 37-latek został zatrzymany i przewieziony do sopockiej komendy. Usłyszał zarzut posiadania nielegalnej substancji.