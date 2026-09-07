Gruzin na rowerze potrącił 4-latka. Lista przewinień jest dłuższa

Do zdarzenia doszło w sobotę około godziny 11:30. Funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie informują, że chłopiec spacerował po Placu Zdrojowym razem z mamą, gdy został potrącony przez jadącego rowerem 37-letniego obywatela Gruzji.
Dziecko przewróciło się i doznało lekkich obrażeń twarzy. Na miejsce wezwano ratowników medycznych, ale na szczęście maluch nie musiał trafić do szpitala.
Mandaty na 9 tysięcy złotych
Policjanci ustalili, że Gruzin poruszał się z dużą prędkością w strefie, w której nie wolno jeździć rowerem. Dodatkowo badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie około pół promila alkoholu.
Za jazdę po spożyciu alkoholu, złamanie zakazu ruchu rowerów oraz stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym 37-latek został ukarany mandatami na łączną kwotę 9 tys. złotych.
Miał przy sobie mefedron
To nie był jednak koniec interwencji. Podczas sprawdzania mężczyzny funkcjonariusze znaleźli substancję, która okazała się mefedronem.
Finalnie 37-latek został zatrzymany i przewieziony do sopockiej komendy. Usłyszał zarzut posiadania nielegalnej substancji.