​Odkładane z początku roku prace dotyczące refulacji części linii brzegowej plaży w Orłowie zostaną przeprowadzone w czerwcu. Działania te są konieczne, ponieważ na przełomie stycznia i lutego sztormy oraz cofka zabrały jej część.

Plaża w Gdynii Orłowie / fot. Maciej Nycz RMF FM / RMF FM

Już dwa lata temu Urząd Morski w Gdyni poszerzył plażę do blisko 40 metrów na odcinku od mola aż do miejsca, w którym znajduje się Scena Letnia Teatru Miejskiego. Do tego celu wykorzystał piasek wydobyty z dna morskiego w okolicy mola w Sopocie - podaje portal gdynia.pl.

Końcówka stycznia i początek lutego tego roku obfitowały w Gdyni w porywiste wiatry i sztormową pogodę. Były one na tyle silne, że doprowadziły do cofki i wypłukania piasku ze wspomnianego odcinka plaży w Orłowie. Na prawo od mola fale zaczęły sięgać aż do kamiennej opaski, chroniącej przed zalaniem promenady Królowej Marysieńki.

Molo, Gdynia Orłowo / fot. Maciej Nycz RMF FM / RMF FM

Już w lutym Urząd Morski w Gdyni zapowiedział, że plaża w Orłowie ponownie zostanie poszerzona.

Jak poinformowała Magdalena Kierzkowska, rzeczniczka prasowa Urzędu Morskiego w Gdyni, to jest najbardziej abrazyjny, czyli narażony na działanie fal morskich i zniszczenia sztormowe odcinek trójmiejskiego wybrzeża, przede wszystkim ze względu na usytuowanie i negatywne prądy brzegowe.

Skąd pobrany zostanie piasek do tych działań?

W Porcie Północnym pogłębiany jest wewnętrzny tor podejściowy. Prace realizuje również Urząd Morski. Piasek wydobyty w Gdańsku trafi więc do Orłowa. Do odbudowy gdyńskiej plaży wykorzystanych zostanie 250 tys. m³ piasku. Będzie to największa refulacja w historii Orłowa.



Koszt prac wyniesie ok. 4,5 mln zł.