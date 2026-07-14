Gdynia: 100 kg zakazanych substancji na 17 tys. porcji. Para znalazła sobie sposób na życie

RMF24

Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 38-letniego Macieja K. i 37-letniej Aleksandry S. Policja zabezpieczyła w ich mieszkaniu około 100 kg środków psychotropowych i odurzających. Czarnorynkowa wartość narkotyków została oszacowana na około 5 mln zł. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia.

Gdynia: Policja zabezpieczyła 100 kg narkotyków

Do zatrzymania pary doszło w ubiegły czwartek. Gdyńscy policjanci, przy współudziale funkcjonariuszy straży granicznej, podjęli działania po uzyskaniu informacji, że Maciej K. i Aleksandra S. mogą posiadać zakazane substancje.

Podczas przeszukania mieszkania funkcjonariusze znaleźli między innymi amfetaminę, MDMA, mefedron oraz ziele konopi. Łącznie zabezpieczono około 100 kg środków psychotropowych i odurzających.

Jak przekazała prokuratura, z takiej ilości substancji można było przygotować ponad 17 tys. porcji handlowych narkotyków.

W mieszkaniu znaleziono także przedmioty, które mogły służyć do przygotowywania narkotyków do sprzedaży. Policjanci zabezpieczyli między innymi elektroniczną wagę oraz zgrzewarkę. Funkcjonariusze znaleźli również 64 tys. zł w gotówce.

Zarzuty dla podejrzanych z Gdyni. Grozi im do 12 lat więzienia

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Gdyni, gdzie usłyszeli zarzuty posiadania oraz uczestnictwa w obrocie znaczną ilością substancji psychotropowych i odurzających.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Gdyni, a czynności prowadzi Komenda Miejska Policji w Gdyni.

Prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. W uzasadnieniu wskazano na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa oraz grożącą podejrzanym wysoką karę. Sąd przychylił się do tych wniosków i zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla obojga.

Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności oraz grzywna. W przypadku posiadania znacznej ilości środków odurzających kara może wynieść od roku do 10 lat więzienia.