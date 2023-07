We wtorek w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Niepołomickiej, Starogardzkiej i Czerskiej w Gdańsku. Na wysokości budowanego ronda obowiązywać będzie ruch wahadłowy.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O zmianach w organizacji ruchu na przebudowywanym skrzyżowaniu ulic Niepołomickiej, Starogardzkiej i Czerskiej w Gdańsku poinformowała przedstawicielka Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Aneta Niezgoda. We wtorek w godzinach porannych planowane jest wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na ul. Starogardzkiej. Na wysokości budowanego ronda obowiązywać będzie ruch wahadłowy - podała.



Zaznaczyła, że w tym etapie prowadzone będą prace drogowe związane z wymianą starej konstrukcji na pasie w kierunku Borkowa. Do końca sierpnia planowane są przesunięcia "wahadeł" na kolejne odcinki w obszarze budowanego ronda w zależności od prowadzonych robót - mówiła Niezgoda.

Obszar robót i ruch wahadłowy / Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska / Materiały prasowe

Zmieniona we wtorek organizacja ruchu będzie obowiązywała do końca sierpnia.



Na skrzyżowaniu ulic Starogardzkiej, Czerskiej i Niepołomickiej w Gdańsku powstaje rondo. W zakresie zadania jest również budowa kanalizacji deszczowej i ogrodu deszczowego. Inwestycja jest połączona z przebudową ok. 250-metrowego fragmentu ul. Starogardzkiej od planowanego ronda do granic Gdańska. Na tym odcinku przebudowany zostanie również wodociąg.



Koszt budowy wyniesie prawie 11 mln złotych. Prace - jak podaje DRMG - zakończą się na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.