W Gdańsku powoli szykują się do otwarcia sezonu na plażach. 24 czerwca ruszyć mają pierwsze strzeżone kąpieliska w mieście - będą to Brzeźno oraz Stogi. 1 lipca dołączy do nich 7 kolejnych kąpielisk.

/ Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl / Materiały prasowe Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. 24 lipca w Gdańsku oficjalnie ruszy sezon na miejskich plażach. Od tego dnia ponownie pojawią się na nich ratownicy wodni i otwarte zostaną kąpieliska strzeżone. Na początek będą to jednak tylko dwie lokalizacje - obok mola w Brzeźnie oraz na Stogach. 1 lipca dołączy do nich 7 kolejnych kąpielisk. W sumie przez wakacje utrzymanych ma być w Gdańsku 1300 metrów plaży strzeżonej. Na 9 kąpieliskach każdego dnia pracować będzie ok. 70 ratowników. Niebawem kończy się rok szkolny, a to zawsze oznacza początek wakacji, ale także początek wytężonej pracy dla ratowników wodnych. W Gdańsku kąpieliska ruszają dwudziestego czwartego czerwca, czyli dokładnie za dwa tygodnie. Gdański Ośrodek Sportu przygotował 9 lokalizacji, w których będzie można w bezpieczny sposób zażywać kąpieli morskich: Jelitkowo, Piastowska Jelitkowo, Molo Brzeźno, Hallera Brzeźno, Dom Zdrojowy Brzeźno, Stogi, Sobieszewo, Orle oraz Świbno – mówiła Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. / Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl / Materiały prasowe W tym roku ratownicy po raz pierwszy będą wykorzystywać do patrolowania pasa nadmorskiego hulajnogi elektryczne, które sprawdzą się na zatłoczonych alejkach. Wracają kultowe kosze Około 30 koszy plażowych dostępnych będzie tego lata - bez opłat - dla plażowiczów w Gdańsku. Korzystać będzie można z nich w Brzeźnie, przy wejściu numer 41. Co ciekawe, to efekt projektu z budżetu obywatelskiego. Zgłosiła go mieszkanka Brzeźna, która chciałaby, by tak jak kilkadziesiąt lat temu, kosze stały się stałym elementem plaż. W Budżecie Obywatelskim 2021 złożyłam projekt pod nazwą Kosze Plażowe, czyli Kąpielisko w Brzeźnie jak dawniej. Taki element plaży jak kosze plażowe był stały elementem gdańskich plaż od początku XIX wieku, w szczególności plaży w Brzeźnie. Stąd pomysł, żeby powrócić do takiej tradycji. Kosze plażowe stanęły już w zeszłym roku w miejscu historycznego kąpieliska, przy ulicy Dom Zdrojowy i w tym roku również będą stały i będzie można z nich korzystać – wyjaśnia Dorota Kuś, autorka projektu. Na bezpieczeństwo na plażach w Gdańsku przeznaczono nieco ponad 3 mln złotych. Wiadomo jednak, że te pieniądze będą niewystarczające. Na razie trudno ocenić ile będzie trzeba dołożyć do budżetu związanego z bezpieczeństwem wypoczywających na plażach.

Opracowanie: Renata Gaweł