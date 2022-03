To pakiet rozwiązań na rzecz mieszkańców Śródmieścia - mówią urzędnicy. Rada Miasta Gdańska jednogłośnie przyjęła dwie uchwały, które mają "ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców Śródmieścia".

Uchwała antyhałasowa będzie ograniczała używanie urządzeń nagłaśniających w godzinach od 22 do 8 rano w lokalach i na zewnątrz. Dopuszczalne będzie jednak używanie takich urządzeń w lokalach ograniczających emisję dźwięków na zewnątrz. Czyli właściciel lokalu będzie musiał o to zadbać - tłumaczy reporterce RMF MAXXX, Sylwii Kwiatkowskiej Łaźniak, Cezary Śpiewak-Dowbór, radny miasta Gdańska.

70 proc. mieszkańców centrum ma dość hałasu w nocy

To narzędzia, dzięki którym będzie można skutecznie walczyć z hałasem w Śródmieściu. Chcemy, aby Śródmieście było otwarte na turystykę, ale też rozumiemy, że mieszkujący tu mają prawo do odpoczynku w swoich domach, do ciszy nocnej - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydent ds. zrównoważonego rozwoju.

Miasto przeprowadziło badania opinii publicznej. Wynika z nich, że 70 proc. mieszkańców Głównego i Starego Miasta skarży się na zakłócenia ciszy nocnej, a 78 proc. uważa, że głównym problemem jest głośne zachowanie się osób gromadzących i spożywających alkohol w przestrzeni publicznej.

Celem uchwały jest ochrona mieszkańców Śródmieścia przez ograniczenie hałasu w godzinach nocnych - od 22 do 8.

Ograniczenia dotyczą:

dyskotek,

koncertów,

festynów lub imprez prowadzonych m.in. przy użyciu urządzeń,

oraz instalacji wzmacniających celem odtwarzaniu muzyki.

Ograniczenia dotyczą także organizacji promocji przy użyciu reklam mobilnych, działalności w salonach gier i rozrywki, klubach nocnych, oraz prowadzących działalność gastronomiczną.

Cytat Nowe zasady swoim zasięgiem obejmują teren od Ołowianki po Targ Drzewny i Podwale Przedmiejskie w Gdańsku. Wejdą w życie jeszcze w kwietniu - dodaje Cezary Śpiewak-Dowbór radny miasta Gdańska.

Radni zakazują sprzedaży alkoholu w nocy

Gdańscy radni wprowadzają także zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach na terenie ścisłego centrum miasta. Chodzi o obszar Śródmieścia w granicach Głównego Miasta.

Jak mówi Beata Dunajewska, miejska radna, uchwała ma być na razie pilotażem.

Jest to program pilotażowy, jeśli się sprawdzi nie jest powiedziane, że takie zakazy zostaną rozszerzone. Mogą zostać także całkowicie zniesione - mówi Beata Dunajewska.

W drodze uchwały władze samorządowe ograniczą, w godzinach nocnych, sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia dotyczą sprzedaży prowadzonej między godziną 22 a 6. Ograniczenie dotyczy 8 punktów działających całodobowo, w tym 2 na stacjach paliw.