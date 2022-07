Znika zatoka autobusowa na ulicy Jaśkowa Dolina, a zatoki na ulicach Małomiejskiej i Jabłoniowej przejdą modernizacje. Kierowców czekają "niewielkie utrudnienia" - zapowiada miasto. Prace mają być przeprowadzone w najbliższych tygodniach.

Ruszyła likwidacja zatoki autobusowej przy przystanku "Falista" w kierunku Piecek-Migowa na ulicy Jaśkowa Dolina. Autobusy docelowo będą zatrzymywały się przy przystanku bezpośrednio na jezdni. O remoncie - jak tłumaczy Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - zdecydowały względy bezpieczeństwa.

Przegubowe pojazdy nie mieściły się w zatoce, przez co dochodziło do niebezpiecznych sytuacji podczas omijania autobusu i przy włączaniu się pojazdów komunikacji miejskiej do ruchu - wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. I dodaje, że na zmianie mają skorzystać też piesi, ponieważ szerokość chodnika zwiększy się o przestrzeń po zatoce.

Prace mają zakończyć się 28 lipca, a przez cały czas trwania remontu przystanek "Falista" będzie zawieszony. Kierowcom trudniej będzie tamtędy przejechać, bo na czas remontu jednia zostanie zwężona.

Na dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipice modernizacje przejdzie przystanek "Ptasia" prowadzący w stronę Traktu Św. Wojciecha. Wymieniona zostanie nawierzchnia zatoki. Na czas remontu wyznaczono tymczasowy przystanek za skrzyżowaniem ulic Małomiejskiej i Ptasiej. W związku z pracami jezdnia przy modernizowanym przystanku również zostanie zwężona. Utrudnienia w tym miejscu potrwają do 5 sierpnia.

Zatoka autobusowa zostanie wyremontowana także przy przystanku "Jabłoniowa Osiedle" w kierunku Gdańska Głównego na Jasieniu. Tymczasowy przystanek zostanie cofnięty o ok. 20 metrów. W tym czasie skręt z ul. Jabłoniowej w ul. Lawendowe Wzgórze odbywać się będzie z pasa do jazdy na wprost - dodaje Magdalena Kiljan. Prace w tym miejscu mają potrwać przez ponad miesiąc.

autor: Stanisław Pawłowski