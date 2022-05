W piątek wieczorem w Gdańsku zamknięta zostanie al. Hallera w kierunku ul. Klinicznej - poinformowała w komunikacie Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG). Jest to związane z przebudową drogi. Wykonawca prac odblokuje ulicę w poniedziałek rano.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Zmiany w organizacji ruchu na al. Hallera w Gdańsku będą obowiązywały od piątku od godz. 19 do poniedziałku do godz. 4.



Zmiany w organizacji ruchu na al. Hallera związane są z rozpoczynającą się modernizacją al. Hallera na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Klinicznej i pracami związanymi z przebudową kanalizacji deszczowej - przekazała w komunikacie przedstawicielka Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Aneta Niezgoda.



Na czas prac zamknięty zostanie fragment al. Hallera (jezdnia w kierunku ul. Klinicznej) na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.



Drogowcy na czas prac remontowanych wprowadzą objazdy. Ruch do centrum będzie odbywał się al. Hallera, al. Macieja Płażyńskiego oraz ul. Marynarki Polskiej lub ul. Wyspiańskiego oraz Aleją Grunwaldzką.



DRGM poinformował, że wykonawcą prac jest spółka Colas Polska. Koszt prac to ok. 2,9 mln złotych.



Prace drogowe potrwają do końca sierpnia 2022 r. Po tym czasie - jak przekazała przedstawicielka DRMG - planowane jest przeprowadzenie odbiorów i wszystkich czynności administracyjnych umożliwiających użytkowanie drogi.