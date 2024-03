W nocy z czwartku na piątek będą prowadzone prace serwisowe w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Ruch w kierunku Letnicy na ok. 3 godziny będzie zablokowany.

Tunel pod Martwą Wisłą - zdjęcie ilustracyjne / Dominik Kulaszewicz / PAP

Prace serwisowe będą prowadzone w rurze T2 w kierunku Letnicy. Początek prac zaplanowano w czwartek od godz. 22. Przed dwie godziny ruch będzie ograniczony do jednego pasa. Później, do ok. godz. 3 w nocy rura zostanie całkowicie zamknięta.

"Obowiązywać będzie wówczas objazd z wykorzystaniem ulic: Marynarki Polskiej, Jana z Kolna, Wały Jagiellońskie, Podwale Przedmiejskie i Elbląska" - wyjaśnił rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Patryk Rosiński.

Tunel pod Martwą Wisłą jest częścią Trasy Słowackiego, łączącej gdańskie lotnisko z portem morskim. Pozwala na pokierowanie ruchem ciężarówek tak, by omijały one ścisłe centrum Gdańska. Tunel został oddany do użytku w kwietniu 2016 r. Ma 1,4 km długości.