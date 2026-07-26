Ewakuowano ok. 300 osób z aquaparku. Wyciekła substancja do dezynfekcji

RMF24

Około 300 osób ewakuowano po tym, jak doszło do wycieku substancji do dezynfekcji (podchlorynu sodu) na krytej pływalni Aquapark Reda (woj. pomorskie) – poinformowała w niedzielę straż pożarna. Jedna osoba doznała lekkiego zatrucia. Środek, który wyciekł, służy między innymi do uzdatniania wody basenowej.

Zgłoszenie o wycieku podchlorynu sodu w krytej pływalni Aquapark Reda przy ul. Morskiej trafiło do służb w Wejherowie przed godz. 19 w niedzielę – poinformował st. kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Podchloryn sodu to substancja powszechnie wykorzystywana do dezynfekcji i uzdatniania wody basenowej. W wyniku rozszczelnienia instalacji doszło do wycieku ze zbiornika o pojemności około 600 litrów. Z obiektu ewakuowano około 300 osób – wskazał st. kpt. Piechowski.

Lekkiemu zatruciu uległ technik obsługujący instalację do uzdatniania wody na basenie.

Do akcji skierowano 10 zastępów straży pożarnej, w tym cztery zastępy Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Gdyni. Strażacy przystąpili do pomiarów stężeń substancji w powietrzu, zabezpieczenia miejsca oraz usuwania zagrożenia.