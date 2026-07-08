Ewakuacja harcerzy, molo zamknięte. Potężne wichury uderzyły w północ Polski

RMF24

Wichurę powodem ewakuacji w bezpieczne miejsca 15 obozów harcerskich - przekazała straż pożarna. We wtorek wieczorem obozy, w których spędzali wakacje, opuściło ponad 400 harcerzy. „Z powodu ostrzeżeń przed silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie” – poinformował gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Wydane we wtorek przez synoptyków alerty II i III stopnia wciąż obowiązują. W powiatach puckim i nowodworskim wiatr może w porywach sięgnąć 120 km/h.

Straż pożarna: Ewakuowano 15 obozów harcerskich

Straż pożarna przekazała w środę, że w Pomorskiem z uwagi na wichurę ewakuowano w bezpieczne miejsca w sumie 15 obozów harcerskich. „Odnotowano 51 zdarzeń w związku z warunkami atmosferycznymi” - podali strażacy.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP mł. asp. Dawid Westrych poinformował w środę, że noc na Pomorzu była spokojna pod względem zdarzeń o charakterze atmosferycznym. Dodał, że najwięcej działań straż podjęła w powiecie wejherowskim (12) i słupskim (11).

Silny wiatr wiejący na północy i w centrum woj. warmińsko-mazurskiego jest też powodem interwencji strażaków, którzy usuwają z dróg połamane gałęzie i konary. We Fromborku ewakuowano 60 uczestników obozu harcerskiego. Ich namioty w nocy zniszczył wiatr.

Skutki wichury we Fromborku (fot. Policja Warmińsko-Mazurska) / Policja

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Łukasz Wróblewski poinformował, że decyzja o ewakuacji 60 harcerzy i 5 ich opiekunów z bazy harcerskiej we Fromborku zapadła w nocy, gdy wzmagał się wiatr. Uczestnicy obozu zostali ewakuowani do murowanego budynku stołówki. Nikomu nic się nie stało – zapewnił strażak.

Policjanci przeprowadzili kontrolę obozów harcerskich / Policja

Gdy harcerze opuścili namioty, zniszczył je wiatr. Na budynek pomocniczy w obozowisku przewróciło się drzewo. Po ocenie sytuacji podjęto decyzję o ewakuacji całego obozu do szkoły podstawowej we Fromborku – dodał Wróblewski.

Poinformował także, że w województwie działa 40 obozów harcerskich, w których obozuje 2481 uczestników i 407 opiekunów. Strażacy są w kontakcie z tymi obozami i w razie konieczności są gotowi do ich ewakuowania. Od nocy nad regionem silnie wieje, zwłaszcza w okolicach Braniewa, Fromborka i Elbląga. Dla tych okolic zostały wydane ostrzeżenia pogodowe. Silnie wieje także na Wielkich Jeziorach Mazurskich – MOPR apeluje o zabezpieczenie jednostek i niewychodzenie z portów.

W związku z silnym wiatrem z godziny na godzinę rośnie liczba interwencji strażaków, którzy usuwają z dróg połamane konary i gałęzie. Od północy odnotowano już 230 interwencji, najwięcej w powiecie braniewskim (55), olsztyńskim (40), bartoszyckim (37) oraz elbląskim i kętrzyńskim (po 15).

Służby apelują o to, by nie lekceważyć ostrzeżeń pogodowych i stosować się do wskazówek przekazywanych przez ekspertów. Silny wiatr ma osłabnąć w czwartek

Apel do mieszkańców o ostrożność

W związku z poprawą warunków pogodowych i słabnącym wiatrem górny pokład molo w Brzeźnie został ponownie udostępniony spacerowiczom. Ze względów bezpieczeństwa dolny pokład pozostaje zamknięty do odwołania.

Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku poinformowała, że molo zostało zamknięte we wtorkowy wieczór w związku z prognozowanym silnym wiatrem i możliwością wystąpienia burz.

Zakaz wejścia na molo obowiązuje do odwołania. Mieszkańców oraz turystów prosimy o dostosowanie się do wprowadzonego obostrzenia - przekazała Izabela Kozicka-Prus z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednocześnie urząd miasta prosi mieszkańców i turystów o stosowanie się do obowiązującego oznakowania oraz o zachowanie ostrożności podczas spacerów nad morzem

Miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Powodem silnego wiatru, z którym zmaga się północna część Polski jest niż Bernadette.

Trudne warunki prognozowane są także na morzu. IMGW ostrzega przed bardzo silnym sztormem na Bałtyku oraz przed gwałtownymi wzrostami poziomu wody na Wybrzeżu, Żuławach i Zalewie Wiślanym. Poziom wody może przekraczać stany ostrzegawcze, a lokalnie osiągać stany alarmowe.

Apele o zachowanie szczególnej ostrożności wystosowały m.in. władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej. Służby zalecają, by w czasie najsilniejszych porywów ograniczyć wychodzenie z domu, unikać spacerów po parkach, lasach i wizyt na cmentarzach, a także nie parkować samochodów pod drzewami. Szczególne zagrożenie może wystąpić przy linii brzegowej. Wysokie fale mogą niespodziewanie wdzierać się na brzeg, a silny wiatr utrudniać utrzymanie równowagi. Niebezpieczne może być przebywanie na plażach, falochronach, klifach, nabrzeżach i w rejonie portów.

Mieszkańcy powinni też pamiętać o zabezpieczeniu przedmiotów znajdujących się na balkonach, tarasach, podwórkach i posesjach. Silny wiatr może porywać luźne rzeczy, łamać gałęzie i drzewa, niszczyć infrastrukturę, uszkadzać dachy, reklamy, rusztowania oraz powodować utrudnienia w ruchu drogowym.

Rejsy do Szwecji odwołane

Z powodu pogarszających się warunków pogodowych odwołano niektóre rejsy promowe z Gdańska do Szwecji.

Służby zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych i stosowanie się do poleceń ratowników, straży pożarnej oraz policji. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia należy dzwonić pod numer alarmowy 112.

Ostrzeżenia wciąż w mocy

Jak informuje IMGW na Wybrzeżu nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Dla części rejonu Zatoki Gdańskiej wydano ostrzeżenie III stopnia. Z koeli we wschodniej części kraju obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami. Burzom mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywisty wiatr.

Alerty III stopnia obowiązują w województwie pomorskim, gdzie w powiatach puckim i nowodworskim wiatr może sięgać 80 km/h, w porywach nawet do 120 km/h.

Jak podkreśla IMGW, silny wiatr najbardziej doskwiera w rejonie Zatoki Gdańskiej - zwłaszcza na Helu. Wydane przez synoptyków ostrzeżenia II stopnia obowiązują tam do środy do godz. 12. Dotyczą powiatu wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego a także Gdańska, Sopotu, Gdyni i Słupska. W powiatach kartuskim, gdańskim i lęborskim prognozowane są porywy do 85 km/h.

Z kolei w woj. zachodniopomorskim alerty obowiązują w powiatach koszalińskim i sławieńskim. Zagrożony skutkami silnego wiatru jest też Elbląg (woj. warmińsko-mazurskie) oraz powiaty elbląski i braniewski.

Wszędzie tam wiatr w porywach może sięgnąć 115 km/h - średnia siła wiatru, jaką przewiduje IMGW, to zaś 70 km/h.