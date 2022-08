18 elektrycznych autobusów w przyszłym roku zasili gdańską flotę. Przedstawiciele miasta i firmy MAN podpisali umowę na dostawę 10 autobusów standardowych i 8 przegubowych. Wartość całego zamówienia to prawie 62 mln zł.

Na ul. Elektryków w Gdańsku doszło do podpisania umowy między przedstawicielami miasta i firmy MAN na dostawę 18 elektrycznych autobusów. Podczas spotkania zaprezentowany został 18 - metrowy autobus przegubowy MAN Lion’s City E, czyli model pojazdu, który w przyszłym roku dołączy do gdańskiej floty.



Obecna na spotkaniu prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz stwierdziła, że zmienia się komunikacja publiczna.

Zeroemisyjne pojazdy to wyraz naszej dbałości o środowisko. To jest pierwszy, ale nie ostatni krok, żeby na ulicach Gdańska pojawiły się właśnie nowoczesne, przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami autobusy - tłumaczyła.



Zamówione autobusy charakteryzują się wysokim zasięgiem i co istotne, jednocześnie dużą pojemnością baterii. Podkreślał to również prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów Maciej Lisicki. Wyjaśnił, że autobusy MAN Lion’s City E może być ładowany tylko raz w zajezdni wolnym prądem w godzinach nocnych, po czym przez cały dzień może operować tak, jak dzisiaj operują autobusy o napędzie dieslowskim.



Nie musi być więc przypisany do konkretnej trasy, może być praktycznie z dnia na dzień, w zależności od potrzeb, przeznaczony na obsługę tej linii, która w danym momencie wymaga podstawienia takiego sprzętu - tłumaczył Lisicki.

W trosce o osoby z niepełnosprawnościami

Jak przekazała inspektorka gdańskiego magistratu Paulina Chełmińska, nowe pojazdy będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób podróżujących z wózkami dziecięcymi.



Ponadto, w trosce o potrzeby osób o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób niewidomych i niedowidzących - wszystkie kolumny i poręcze wykonane będą w kolorze żółtym, a przyciski opisane w alfabecie Braille`a. W pojazdach znajdować będą się także pasy do bezpiecznego przewozu rowerów.



Pojazdy wyposażone będą w systemy monitoringu i klimatyzacji, o wydajności zapewniającej komfort podróżowania nawet w upalne dni z uwzględnieniem specyfiki komunikacji miejskiej tj. częstego otwierania drzwi - tłumaczyła gdańska urzędniczka.



W autobusach zamontowane zostaną także gniazda USB oraz zautomatyzowane defibrylatory zewnętrzne AED.



Pojazdy wyposażone zostaną również w system liczenia pasażerów i w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, tj. system awaryjnego autonomicznego hamowania przez pojazd przy wykryciu przeszkody oraz asystenta martwego pola, który informował i ostrzegał będzie kierowcę o obecności przeszkody w martwym polu.



Wyłoniona w przetargu firma MAN Truck & Bus Polska na dostawę 18 autobusów elektrycznych ma 14 miesięcy. Wartość całego zamówienia to prawie 62 mln zł brutto.