Lechia Gdańsk przegrała na własnym stadionie z Piastem Gliwice 1:3 (0:1) w meczu 17. kolejki piłkarskiej ekstraklasy i ponownie znalazła się w strefie spadkowej. Gliwiczanie przerwali serię dziewięciu ligowych spotkań bez zwycięstwa.

Bramkarz Lechii Gdańsk Dusan Kuciak / Adam Warżawa / PAP

Dzięki dzisiejszemu triumfowi, pierwszemu pod wodzą trenera Aleksandara Vukovica, Piast wyprzedził Lechię i wydostał się ze strefy spadkowej.



W pierwszej połowie spotkania brakowało emocji. Dopiero w 43. minucie gorąco zrobiło się na polu karnym gości, jednak po zagraniu z lewej strony Conrado będący w dogodnej sytuacji Ilkay Durmus nie trafił do bramki. W rewanżu z dystansu przymierzył Michał Chrapek. Piłka odbiła się od poprzeczki, następnie pleców Dusana Kuciaka i wpadła do siatki.

Kibice Lechii Gdańsk / Adam Warżawa / PAP

Biało-zieloni byli bliscy wyrównania w 53. minucie - po centrze z rzutu rożnego główkował Maciej Gajos, jednak świetną interwencją na linii popisał się Frantisek Plach.

Tymczasem w 63. minucie zrobiło się 2:0 dla gliwiczan. Po analizie VAR sędzia Bartosz Frankowski uznał, że Michał Nalepa sfaulował Damiana Kądziora, a rzut karny, chociaż Kuciak miał piłkę na ręce, wykorzystał Patryk Dziczek.



W końcówce gospodarze wyraźnie przycisnęli. W 78. minucie Plach ponownie uratował, i to dwa razy, swoją drużynę od utraty gola. Najpierw po główce Nalepy, a następnie po wrzutce środkowego defensora rywali. W 86. minucie gdańszczanie zdobyli kontaktową bramkę. Co prawda słowacki golkiper obronił uderzenie zza pola karnego Jarosława Kubickiego, jednak przy dobitce przesuniętego do ataku Nalepy nie miał już szans.

Zawodnik Lechii Gdańsk Conrado (P) i Patryk Dziczek (L) z Piasta Gliwice / Adam Warżawa / PAP

Piłkarze Lechii nie zdołali odrobić strat. Najlepszą ku temu okazję zmarnował w 90. minucie Marco Terrazzino. W siódmej minucie doliczonego czasu wynik ustalił Chrapek, który wykazał się techniką i opanowaniem w polu karnym Lechii.



Po tej porażce gdańszczanie ponownie znaleźli się w strefie spadkowej. Będą mieli okazję niebawem się z niej wydostać. Jesienią czeka ich bowiem jeszcze jedno spotkanie. W piątek w zaległej konfrontacji z drugiej kolejki podejmą Górnika Zabrze. Będzie to jednocześnie ostatni w tym roku mecz w ekstraklasie.



Trener Piasta Gliwice Aleksandar Vukovic / Adam Warżawa / PAP

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Dusan Kuciak (43-samobójcza), 0:2 Patryk Dziczek (63-karny), 1:2 Michał Nalepa (86), 1:3 Michał Chrapek (90+7).



Żółta kartka - Piast Gliwice: Michał Chrapek.

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń).

Widzów: 7 102.



Lechia Gdańsk: Dusan Kuciak - David Stec (63. Filip Koperski), Michał Nalepa, Mario Maloca, Rafał Pietrzak - Ilkay Durmus, Jarosław Kubicki, Maciej Gajos (72. Jakub Kałuziński), Flavio Paixao (63. Marco Terrazzino), Conrado (72. Bassekou Diabate) - Łukasz Zwoliński.



Piast Gliwice: Frantisek Plach - Tomasz Mokwa, Ariel Mosór, Jakub Czerwiński, Jakub Holubek - Michael Ameyaw, Patryk Dziczek, Michał Chrapek, Grzegorz Tomasiewicz (81. Arkadiusz Pyrka), Damian Kądzior (81. Jorge Felix) - Gabriel Kirejczyk (67. Tom Hateley).