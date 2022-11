Autobus SOS wyruszy dzisiaj w pierwszą w tym roku trasę po ulicach Trójmiasta. Oferuje on ciepły posiłek, odzież i pomoc ratownika medycznego. Z oferty dziennie skorzysta ok. 100 osób bezdomnych i ubogich.

We wtorek na ulice Trójmiasta po raz szósty wyjedzie Autobus SOS wraz z załogą: pracownikami socjalnymi i ratownikiem medycznym. Z ich pomocy będą mogły skorzystać osoby ubogie i doświadczające bezdomności.

W Trójmieście mamy grupę osób, która nie chce skorzystać ze stacjonarnej pomocy dla osób bezdomnych, dlatego staramy się ich wspierać w sposób niekonwencjonalny - poprzez jeżdżenie autobusem SOS w okresie jesienno-zimowym, kiedy wychłodzeni są najczęstsze - mówi prezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Wojciech Bystry.

W autobusie będzie wydawana zupa. Potrzebujący będą mogli zaopatrzyć się w ciepłą odzież na zmianę. W środku będzie ratownik medyczny, który w razie potrzeby udzieli pomocy medycznej. Na pokładzie będzie również pracownik socjalny, który przekaże informację na temat oferty pomocy przygotowanej dla osób bezdomnych.

Trasa autobusu SOS

Autobus SOS będzie kursować codziennie w okresie jesienno-zimowym. Swój kurs będzie rozpoczynał przed godz. 19 w gdańskim Nowym Porcie. Następnie pojedzie do Sopotu i zaparkuje przy ul. Monte Cassino. Kolejnym przystankiem będą ul. Kołobrzeska naprzeciwko stacji SKM Gdańsk Przymorze (ok. godz. 20.15), parking pomiędzy rynkiem a komisariatem przy ul. Białej (ok. godz. 21.15), zatoka autobusowa przy Podwalu Grodzkim 7 (ok. godz. 22.15).

Ostatnim przystankiem autobusu będzie noclegownia przy ul. Mostowej w Gdańsku (ok. godz. 23).

Środki na realizację tego zadania zabezpieczają Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i Miasto Sopot. Autobusu wraz z kierowcą po raz szósty użyczyło przedsiębiorstwo Gdańskie Autobusy i Tramwaje.