W Szpitalach Pomorskich od czterech lat działa Bank Mleka Kobiecego. Jest to pierwsze takie miejsce na Pomorzu. Honorowe dawczynie, dzielą się swoim pokarmem z potrzebującymi noworodkami, przebywającymi na szpitalnych oddziałach neonatologicznych na terenie całego regionu.

Myślę, że niewiele osób wie w ogóle o istnieniu takich miejsc. Mam nadzieję, że świadomość, że jest możliwość skorzystania z mleka innej kobiety będzie coraz powszechniejsze - mówi Jolanta Sobierańska Grenda ze Szpitali Pomorskich.

Do tej pory z Bankiem Mleka Kobiecego, działającym przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni-Redłowie współpracuje 121 kobiet, honorowych dawczyń mleka kobiecego, które karmiąc własne dziecko znajdują czas na dzielenie się mlekiem na potrzeby innych dzieci.

Mleko kobiece ma wartość cennego leku, dla dzieci przedwcześnie urodzonych i noworodków chorych, które nie zawsze mogą otrzymać mleko od własnych mam. Żywienie mlekiem kobiecym już od pierwszych chwil życia ma decydujący wpływ na zmniejszenie częstotliwości zakażeń i zachorowalności na groźne choroby. Każda mleczna historia jest inna, każda kropla mleka jest bardzo cenna i daje moc najsłabszym-tłumaczą specjaliści z z Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka gdyńskiego szpitala.

Bank Mleka Kobiecego w Gdyni oferuje pomoc dla matek, które z różnych przyczyn nie mogą karmić noworodków własnym mlekiem.

Jeśli wiem, że mogę pomóc to robię to bardzo chętnie. Mleko mam jest najlepsze. Oddawanie mleka to fajna sprawa. Mój synek ma teraz 11 miesięcy, więc niedługo skończę tę przygodę-mówi pani Żaklina, honorowa dawczyni mleka.

Honorową dawczynią może zostać każda zdrowa kobieta, która dysponuje nadwyżkami mleka. Musi być to mama karmiąca dziecko, które jeszcze nie skończyło dwunastu miesięcy.

Autor Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak, RMF MAXX