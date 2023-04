W przegranym 1:3 meczu z Projektem Warszawa z gdańską publicznością pożegnał się blisko 40-letni Mariusz Wlazły. Ostatnie spotkanie w karierze atakujący Trefla i najlepszy siatkarz 20-lecia PlusLigi rozegra zapewne w piątek w stolicy. Stawką tej rywalizacji jest 5. lokata.

Zawodnik Trefla Gdańsk Mariusz Wlazły wiesza buty “na haku”, symbolicznie kończąc karierę sportową / Adam Warżawa / PAP

2 kwietnia po kończącym sezon zasadniczy meczu w Gdańsku także z Projektem (gospodarze zwyciężyli 3:2) Mariusz Wlazły zapowiedział, że będą to jego ostatnie play off w karierze. Zawodnik pozostanie w Treflu - dołączy do sztabu szkoleniowego w roli koordynatora psychologicznego.

Zawodnik Trefla Gdańsk Mariusz Wlazły (L) z synem Arkadiuszem (P) podczas rozgrzewki / Adam Warżawa / PAP

Pierwszej konfrontacji o 5. miejsce z Projektem Warszawa towarzyszyła specjalna oprawa. Mariusz Wlazły wybiegł na prezentację przy dymno-świetlnych efektach. Koledzy z drużyny ubrani byli w koszulki z jego twarzą. Gdy stanęli obok siebie, na ich plecach można było przeczytać napis "Dziękujemy, Mario".

Syn Mariusza Wlazłego - Arkadiusz / Adam Warżawa / PAP

W szpalerze znalazł się także syn byłego reprezentanta Polski Arkadiusz, którzy również trenuje siatkówkę w gdańskim klubie. 14-letni zawodnik symbolicznie rozpoczął spotkanie - zaserwował, i to z wyskoku. Warszawianie przyjęli luźniejszą konwencję, bo atakiem, inna sprawa że nieskutecznym, popisał się libero Damian Wojtaszek. Ta akcja nie została oczywiście uwzględniona w protokole.

Dwa pierwsze sety zakończyły się dość wyraźnym zwycięstwem Projektu 25:21 oraz 25:20 i trener gospodarzy Igor Juricic zdecydował się w trzeciej partii za przeciętnie spisującego się Bartłomieja Bołądzia, wystawić w wyjściowej "6" Wlazłego. Ta odsłona, także za sprawą mistrza świata z 2014 roku, zakończyła się wygraną Trefla 25:18. Blisko 40-letni atakujący zdobył w tym secie cztery punkty. Zapisał na swoim koncie także asa serwisowego - nr 803 w karierze.

Zawodnik Trefla Gdańsk Mariusz Wlazły (P) zmienia swojego syna Arkadiusza (L) / Adam Warżawa / PAP

W czwartej partii Wlazły ponownie zaskoczył rywali z pola zagrywki, dołożył osiem "oczek", ale jego zespół uległ 25:27 oraz 1:3 w meczu.