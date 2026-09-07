Dworzec PKS w Gdańsku bez ochrony konserwatorskiej. Inwestor chce go wyburzyć

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Pomorski wojewódzki konserwator zabytków odmówił wpisania gdańskiego dworca PKS do rejestru zabytków. Decyzja nie jest prawomocna - stowarzyszenie, które wnioskowało o ochronę budynku, może złożyć odwołanie. Od ostatecznego rozstrzygnięcia zależą losy obiektu przy ul. 3 Maja, gdzie inwestor planuje kompleks handlowo-usługowy z biurami i hotelem.

Widok na dworzec Gdańsk Główny (na pierwszym planie) i dworzec PKS (w tle); fot. Andrzej Jackowski

Widok na dworzec Gdańsk Główny (na pierwszym planie) i dworzec PKS (w tle); fot. Andrzej Jackowski / PAP

Pomorski wojewódzki konserwator zabytków Dariusz Chmielewski nie zgodził się na objęcie dworca PKS w Gdańsku wpisem do rejestru zabytków. O decyzji poinformował oficjalny portal Gdańska.

Budynek stoi w Śródmieściu, przy ul. 3 Maja, w sąsiedztwie dworca Gdańsk Główny i u podnóża wzgórza Grodzisko. Właścicielem terenu jest firma PB Górski. Przedsiębiorstwo chce wyburzyć obecny dworzec i zrealizować tam inwestycję obejmującą kompleks handlowo-usługowy z biurowcami i hotelem.

Zgodnie z przedstawianą koncepcją, obsługa ruchu autobusowego ma pozostać w tej lokalizacji, ale dworzec zostałby przeniesiony pod ziemię. Przestrzeń miałaby być dostosowana także do wykorzystania jako miejsce schronienia, zgodnie z wymogami ochrony ludności cywilnej.

Między nowymi budynkami zaplanowano skwer rekreacyjny, który ma eksponować wzgórze Grodzisko. Autorzy projektu deklarują również zachowanie napisu „Dworzec PKS” jako symbolicznego elementu przypominającego o historii tego miejsca.

Stowarzyszenie walczyło o wpis do rejestru

Wniosek o wpisanie budynku do rejestru zabytków złożyło w grudniu ubiegłego roku bydgoskie Stowarzyszenie Ochrony Architektury Powojennej (SOAP). Organizacja argumentowała, że gdański dworzec jest wartościowym przykładem modernistycznej architektury z okresu PRL.

Projekt obiektu powstał w latach 1968-1969 pod kierownictwem architekta Bernarda Cofty. Budowę zakończono w 1973 roku. Dworzec wyróżniał się wówczas dynamiczną bryłą i przeszkloną fasadą, a w założeniach miał obsługiwać nawet 27 tys. pasażerów dziennie.

Nowo wybudowany dworzec autobusowy PKS w Gdańsku na zdjęciu z 1973 roku; fot. Afa Pixx/Mirosław Stankiewicz / PAP

To jeszcze nie koniec postępowania

Odmowa pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków nie przesądza definitywnie o przyszłości budynku. SOAP ma 14 dni od doręczenia decyzji na złożenie odwołania za pośrednictwem pomorskiego konserwatora do Generalnego Konserwatora Zabytków.

Po rozstrzygnięciu sprawy przez organ wyższej instancji możliwe jest także skierowanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a następnie - w razie potrzeby - skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeśli dworzec ostatecznie nie otrzyma ochrony konserwatorskiej, inwestor będzie mógł przejść do realizacji planowanej zabudowy.

Gdański portal przypomina, że aktywistom SOAP udało się ocalić już jeden tego typu budynek. W styczniu 2021 roku do rejestu zabytków wpisana została stacja kolejowa w Grudziądzu, którą wybudowano w latach 1960-1962.