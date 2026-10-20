Dramatyczne sceny na Żuławach. Kobieta poparzona w pożarze

79-letnia kobieta ma poparzoną twarz i częściowo ręce. Była przytomna, a po udzieleniu jej pomocy na miejscu od razu trafiła do szpitala.
Pożar wybuchł we wtorkowe popołudnie w parterowym budynku w miejscowości Chełmek-Osada (Pomorskie), w którym jest pięć mieszkań.
Ze zgłoszenia wynika, że w jednym z lokali mogło dojść do wybuchu pieca, ale to będzie musiał potwierdzić biegły.
Ewakuowali się wszyscy mieszkańcy budynku. Nie mogą wciąż wrócić do swoich domów, dopóki takiej zgody nie udzielą energetycy.
Ogień udało się opanować, a działania strażaków na miejscu cały czas trwają.