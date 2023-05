17 czerwca ruszyć mają pierwsze, komercyjne, turystyczne rejsy na przekop Mierzei Wiślanej - dowiedział się reporter RMF FM. Połącznie z Gdyni do kapitanatu portu Nowy Świat obsługiwać będzie Żegluga Gdańska. Spółka uzyskała już wszystkie niezbędne zgody w tym celu.

Kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej / Adam Warżawa / PAP

Rejsy z Trójmiasta do przekopu Mierzei Wiślanej zapowiadane były już od wielu tygodni. Do tej pory nie było jednak konkretów w tej sprawie. Jak się dziś dowiedzieliśmy, Żegluga Gdańska planuje uruchomić je 17 czerwca. Odbywać miałyby się na razie tylko w soboty. Władze żeglugi gdańskiej mówią o tej trasie jako o eksperymencie.

Przede wszystkim rejsy nie będą tanie. 250 złotych kosztować mają bilety normalne, 200 złotych ulgowe. W tej cenie zabrać będzie można także rower. Będą to bilety w dwie strony - i nie będzie obowiązku wracać od razu. Można zostać np. tydzień i wrócić w kolejną sobotę. Takie próby są kosztowne. Rejs trwa ponad trzy godziny w jedną stronę. Przy dzisiejszych cenach paliwa, przy różnych innych kosztach, to jest porównywalne z wyprawą na Bornholm w przeszłości - mówi RMF FM Jerzy Latała, prezes zarządu Żeglugi Gdańskiej.

Na miejscu planowany jest mniej więcej dwugodzinny postój. Tak by pasażerowie mogli zwiedzić przekop Mierzei Wiślanej albo np. pojeździć na rowerach po nadmorskich trasach.

Połączenie będą obsługiwać katamarany Agat lub Rubin. Nie będą jednak na razie wpływać na Zalew Wiślany. Braliśmy to pod uwagę. Tam jednak są przewidziane sztywne godziny śluzowań w jedną stronę, w drugą. Dla pasażerów byłoby to zbyt uciążliwe. Śluzowanie by trwało minimum 1,5 godziny. Plus później 3 godziny postoju. Doszliśmy więc do wniosku, że będziemy cumować przed śluzą. Przynajmniej w pierwszej fazie, bo to jest eksperyment - mówi Latała, przyznając, że oczywiście żegluga chciałby cyklicznie, co tydzień, pływać do przekopu. Wiele jednak zależy od zainteresowania pasażerów.

Planowane rejsy mają mieć krajoznawczy charakter. Ich trasa wieść ma bardzo blisko brzegu, tak by pasażerowie mogli obserwować wybrzeże od strony wody, co ma być dodatkową atrakcją.