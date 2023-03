Najbardziej znane bajki Disneya ożyją na Nowej Scenie Teatru Muzycznego w Gdyni. Zespół Baduszkowej pracuje nad kolorowym, rozśpiewanym i roztańczonym koncertem piosenek z filmów Walta Disneya. Premiera 1 kwietnia.

/ Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Wytwórnia Walta Disneya produkuje filmy już od 100 lat. Nasz teatr ma już ponad 60 lat. A tego jeszcze nikt nie zrobił. Przyszedł mi do głowy najprostszy pomysł - koncert dla dzieci- mówi Bernard Szyc, reżyser koncertu w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Zespół aktorów przygotowuje przedstawienie w formule koncertu. To jest koncert, więc jeśli ktoś z widowni ma ochotę śpiewać razem z nami, bardzo proszę. Na to czekamy - dodaje reżyser. W rozmowie z Sylwią Kwiatkowską Łaźniak, Bernard Szyc przyznaje, że wybór bajek nie był prosty, ale przeprowadzono swoisty ranking wśród dzieci.

To one powiedziały co lubią, które piosenki są ich ulubionymi. I to właśnie te najpopularniejsze usłyszymy na scenie. Mam nadzieję, że nasz koncert, spektakl najpiękniejszych piosenek z bajek Disneya przyniesie radość zarówno małym widzom, jak i dorosłym. Ta bajka uczy, bawi i wychowuje, otoczymy to wszystko zabawą - mówi Bernard Szyc.



/Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak /RMF MAXX

Na koncert „Pan Disney zaprasza" składa się 14 znanych utworów z takich filmów jak: „Król Lew", „Piękna i Bestia", „Mała Syrenka”, „Kraina lodu", „Zwierzogród", „Toy Story" czy „Vaiana”.

Bawimy się świetnie. To dobra zabawa, dużo emocji, ale też sporo pracy. Poza bajką mamy tu też wątki edukacyjne. Kolorowy świat Disneya przedstawiamy prawdziwie, jeden do jednego. Chcemy wzruszać, wzbudzić emocje, wywołać śmiech. To będzie misja spełniona -mówi Maja Gadzińska, aktorka Teatru Muzycznego w Gdyni, wcielająca się m.in. w Annę z Krainy Lodu.

W koncercie „Pan Disney zaprasza” bierze udział ponad dwudziestu aktorów i tancerzy, a także gimnastycy i akrobaci z Akrobatycznego Teatru Tańca Mira-Art.

Przedstawienie będzie grane od najbliższej soboty na Nowej Scenie Teatru Muzycznego.