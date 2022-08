Danuta Wałęsa honorową obywatelką Gdańska. Projekt radnych klubów Koalicji Obywatelskiej i Wszystko dla Gdańska, był głosowany na dzisiejszej sesji Rady Miasta Gdańska.

/ gdansk.pl / Materiały prasowe

Projekt uchwały w tej sprawie złożyły w tym miesiącu kluby Radnych Koalicji Obywatelskiej oraz Wszystko dla Gdańska. Obydwa Kluby głosowały za przyznaniem wyróżnienia (20 głosów), przeciw byli Radni PiS (11 głosów).

Tytuł Honorowej Obywatelki Gdańska zostanie wręczony uroczyście w terminie późniejszym, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.:

(...) Za bohaterami i bohaterkami naszej wolności stały – żony i partnerki, mężowie i partnerzy, rodzice… To oni organizowali życie, dbali o dom, zastępowali dzieciom nieobecnych ojców i matki, wspierali, jak trzeba było, to nosili żywność do aresztu i roznosili ulotki. Rewizje, podsłuchy, zatrzymania… Niełatwy to był los, w ciągłym napięciu, niepewności jutra i zgodzie na to, że sprawy rodzinne schodzą na plan dalszy. Takie życie wymagało odwagi, hartu ducha i wielkiego poświęcenia. Wszyscy jesteśmy winni wdzięczność tym cichym bohaterkom i bohaterom naszej wolności. Uosabia ich Danuta Wałęsa, żona legendarnego przywódcy Solidarności(...)





W 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za oddanie dla sprawy przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej”.