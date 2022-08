Druga edycja akcji Czysty Bałtyk zbliża się wielkimi krokami. Wolontariusze, którzy chcą w sobotę 27 sierpnia dołączyć do sprzątania plaż pomiędzy Gdańskiem a Rewą, mogą już rejestrować się na stronie wydarzenia. Każdy otrzyma niezbędne do zbierania śmieci rękawiczki oraz worki, a także pamiątkową koszulkę uczestnika.

/ Materiał prasowy /

Czysty Bałtyk odbędzie się już po raz drugi. Pierwsza edycja w 2021 roku pokazała, że w zakresie dbania o środowisko, a w tym przypadku o pas wybrzeża, mamy jeszcze spore zaległości. Wolontariusze wraz ze Stowarzyszeniem Czysta Polska oraz ambasadorami zebrali wówczas ponad dwie tony śmieci z plaż oraz pasów wydm. Udowodnili tym samym, jak potrzebna jest zmiana nawyków turystów, spędzających wakacje nad Bałtykiem.

Plaże miejskie oraz te, które cieszą się największą popularnością są w trakcie wakacji regularnie sprzątane. Mimo to, można na nich znaleźć setki tysięcy petów, kapsli oraz zakopanych w piasku woreczków foliowych. Kilka dni temu poszliśmy z rodziną na spacer wzdłuż linii brzegowej między Sopotem i Gdańskiem, wynosząc z plaży pokaźny worek śmieci. Naszą akcję organizujemy nie po to, by sprzątać po turystach, ale żeby dotrzeć do nich z przekazem i namówić, by zostawiali po sobie tylko dobry ślad. Co najwyżej stopę odbitą w piasku - powiedział Maciej Marculanis, prezes Stowarzyszenia Czysta Polska.

Aby wypełnić swoją misję, organizatorzy akcji Czysty Bałtyk angażują w swoje działania influencerów z serwisów YouTube, czy TikTok, którzy przenoszą ideę do sieci. Starają się by pozytywny komunikat i wołanie o pozostawianie w naturze tylko "dobrego śladu" - takiego, który gołym okiem jest niewidoczny - docierało do wszystkich grup wiekowych.

/ Materiał prasowy /

Wierzymy, że dzięki autorytetom możemy dotrzeć do ludzi i zmienić ich przyzwyczajenia. Ogromną moc w tym zakresie mają również wolontariusze, którzy sprzątają z nami. To oni "zawstydzają" nieraz plażowiczów, podnosząc śmieci leżące tuż obok nich. Dają wspaniały przykład zaangażowania i pozytywnego podejścia. Mają w sobie dużo dobrej energii, która udziela się innym - podkreślił Maciej Marculanis.

Wolontariuszem podczas akcji Czysty Bałtyk może zostać każdy. Wystarczy zarejestrować się poprzez stronę internetową akcji i wybrać punkt odbioru pakietu startowego. Takie punkty zostały wyznaczone w Gdańsku przy Starym Molo, molo w Brzeźnie oraz na plaży Jelitkowo (wejście 73), w Gdyni przy molo w Orłowie oraz plaży śródmiejskiej "przy rybkach", a także w Rewie (plaża ul. Bursztynowa) i Pucku (ul. Żeglarzy przy molo).

Link do rejestracji: https://czystapolska.org.pl/formularz-rejestracyjny-dla-osob-pelnoletnich-czysty_baltyk/

Druga edycja akcji Czysty Bałtyk odbędzie się w sobotę 27 sierpnia. Centrum wydarzeń będzie plaża przy molo w Gdańsku Brzeźnie, gdzie stanie miasteczko ekologiczne ze strefą edukacyjną. Na scenie będą odbywać się panele dyskusyjne, warsztaty, konkursy oraz koncert. Młodzież będzie miała również okazję spotkać się i porozmawiać ze swoimi ulubionymi youtuberami i tiktokerami.