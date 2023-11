10 lat pozbawienia wolności i 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza - taki wyrok usłyszał dziś gdański chirurg-onkolog Marek Ł., skazany za molestowanie seksualne swoich pacjentek. Pokrzywdzonych przez niego zostało kilkadziesiąt kobiet.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami, niejawne było również uzasadnienie ogłoszonego dziś wyroku.

Sąd uznał Marka Ł. winnym występków z aktu oskarżenia i skazał go na karą łączną 10 lat pozbawiania wolności. Orzekł też 10-letni zakaz wykonywania zawodu lekarza.

Kilkunastu pokrzywdzonym lekarz ma zapłacić 30 tys. złotych, a kolejnym kilkudziesięciu poszkodowanym kobietom - po 20 tys. złotych.

Wyrok nie jest prawomocny.

Głośna sprawa, długie śledztwo

Śledztwo w sprawie Marka Ł. ruszyło po zawiadomieniu jednej z pacjentek. Początkowo policja, do której zgłosiła się kobieta, nie dowierzała, bo nie było twardych dowodów na przestępcze zachowanie lekarza. Pacjentka wykazała się jednak determinacją. Poszła na kolejną wizytę do Marka Ł. To, co wydarzyło się w gabinecie, zarejestrowała kamerą. Wtedy dopiero sprawa nabrała tempa.

W lutym 2017 roku Marek Ł. został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Prokuratura nie ujawniała wtedy skali przestępstw, których miał się dopuścić. Zawnioskowała jednak o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Sąd jednak nie zgodził się na zastosowanie takich sankcji.

W trakcie śledztwa zarzuty były rozszerzane kilkukrotnie. Śledczy konsekwentnie, ale za każdym razem bezskutecznie, składali wnioski o tymczasowe aresztowanie lekarza.

120 zarzutów

Przez 11 lat lekarz miał wykorzystać 88 kobiet. Prokuratura postawiała Markowi Ł. 120 zarzutów związanych z molestowaniem i przestępstwami seksualnymi, w niektórych przypadkach chodzi o zmuszanie pacjentek do stosunków seksualnych.

Dziewięć czynów dotyczy doprowadzenia pokrzywdzonych podstępem do obcowania płciowego. Natomiast pozostałe czyny dotyczą doprowadzenie pokrzywdzonych podstępem, w tym jednej małoletniej poniżej 15. roku życia, do poddania się innej czynności seksualnej. Do tych czynów dochodziło podczas przeprowadzanych badań onkologicznych i innych w latach 2006 - 2017 - mówiła naszemu reporterowi prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Lekarz przyjmował pacjentki w przychodzi na gdańskiej Zaspie, a także w Pruszczu Gdańskim. W śledztwie przesłuchano kilka tysięcy pacjentek. Pokrzywdzone przesłuchiwane były przed sądem w obecności biegłego psychologa.

Marek Ł. nigdy nie przyznał się do winy. Gdy przedstawiano mu pierwsze zarzuty, utrzymywał, że nie molestował swoich pacjentek, miała być to jedynie forma badania. Jednak - jak informowała prokuratura - biegły zakwestionował, aby taka była prawidłowa metodologia badania przy schorzeniach, z jakimi zgłaszały się kobiety.