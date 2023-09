W Gdańsku oficjalnie otwarto Centrum Opieki Wytchnieniowej. Placówka od początku września przyjmuje już podopiecznych. To miejsce czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych i chorych dzieci oraz dorosłych, dzięki której odetchnąć mogą ich opiekunowie.

Centrum Opieki Wytchnieniowej w Gdańsku już działa / Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak / RMF MAXX

Opiekunowie osób chorych są narażeni na przemęczenie i wypalenie wieloletnim sprawowaniem opieki. Opiekę w domu sprawuje często jedna osoba, jest to matka i nie ma ona przerwy od tej pracy przez kilka, kilkanaście lat. Codziennie, 365 dni w roku... Niewiele czasu pozostaje opiekunowi na inne obowiązki, a tym bardziej na odpoczynek - powiedziała Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, w rozmowie z Sylwią Kwiatkowską-Łaźniak z RMF MAXX.

Jak działa Centrum Opieki Wytchnienowej w Gdańsku?

Centrum zapewnia opiekę chorym dzieciom i dorosłym w formie pobytu dziennego (w godzinach od 8 do 18) lub kilkudniowego całodobowego. Otrzymają oni pomoc pielęgniarską, rehabilitacyjną i terapeutyczną.

Opiekunowie, oprócz spokoju, że ich bliscy są pod dobrą opieką, mogą uzyskać różne formy wsparcia - psychologiczne, prawne, edukacyjne, dotyczące organizacji oraz sprawowania opieki w domu. Ta forma wsparcia dopiero raczkuje w naszym kraju. Często nieświadomie mówimy o oddaniu osoby chorej do placówki, a w ten sposób piętnujemy opiekunów, którzy po prostu potrzebują odpocząć albo coś załatwić. To okazja do skorzystania z opieki, skorzystania z pomocy - podkreśliła Anna Janowicz.

Centrum Opieki Wytchnieniowej działa przy ul. Mikołaja Kopernika 17c w Gdańsku. Jak informuje Agnieszka Wirpszo, dyrektorka Centrum, wsparcie mogą tam uzyskać mieszkańcy całego województwa pomorskiego. Należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej opiekawytchnienowa.pl .

Wypełnione i podpisane dokumenty - kartę zgłoszenia, diagnozę potrzeb, oświadczenie, ksero orzeczenia o niepełnosprawności (aktualna informacja o chorobie w przypadku braku orzeczenia) - należy dostarczyć do siedziby Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku osobiście lub pocztą na adres: Fundacja Hospicyjna - Centrum Opieki Wytchnieniowej, ul. M. Kopernika 17C, 80-208 z dopiskiem "OPIEKA WYTCHNIENIOWA" lub emailem: centrum@opiekawytchnieniowa.pl.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa polega na czasowym zastąpieniu rodziny (czyli opiekunów rodzinnych, lub często - opiekuna rodzinnego - jednej i jedynej osoby, która opiekuje się ciężko chorym dzieckiem lub dorosłym w domu) w sprawowaniu opieki. Jest prowadzona w domu podopiecznego lub placówce, w której spędza on określony czas.

Dajemy realne wytchnienie, ale to też ciężka praca. Nasze miejsce stało się miejscem integracji dla podopiecznych, ci ludzie, którzy do nas trafiają funkcjonują lepiej, czują się tu bezpiecznie, otwierają się i pokazują swoje najlepsze strony - zauważyła Marta Szulc koordynatorka opieki wytchnieniowej w gdańskim centrum.

Jestem mamą 33-letniego Łukasza, zajmuje się nim sama. To dla mnie ogromne wsparcie, jestem szczęśliwa. Mnie nie chodzi o urlop, wiem, że w razie czego mogę liczyć na wsparcie. Nabranie sił jest potrzebne - opowiada Sylwii Kwiatkowskiej-Łaźniak Maria Przegenda, mama wymagającego całodobowej opieki Łukasza z Gdańska.