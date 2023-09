​Na bezpłatne, godzinne lub dwugodzinne rejsy wzdłuż brzegów Wyspy Sobieszewskiej zapraszają w najbliższy weekend harcerze z Gdańska. To jeden z elementów promocji Światowego Jamboree Skautowego, które za 4 lata odbędzie się na wyspie.

Jednostki będą odpływały z przystani przy ul. Nadwiślańskiej 39.

Miejsc na weekendowe rejsy nie jest aż tak wiele, ale te wolne jeszcze są. Zapisywać można się na rejsy przez elektroniczny formularz dostępny TUTAJ .

Można zgłaszać się indywidualnie, z grupą przyjaciół czy rodziną. Ważne, by dzieci do lat 16 znajdowały się pod opieką dorosłych. Łącznie zaplanowaliśmy na weekend 12 krótkich, godzinnych i dwugodzinnych rejsów - zapowiada Daniela Mrozińska, koordynująca rejsy z ramienia Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Rejsy odbywają się w ramach Programu Społecznego Rozwoju Wyspy Sobieszewskiej, prowadzonego przez Miasto Gdańsk i ZHP w związku z przygotowaniami do Światowego Jamboree Skautowego w 2027 roku.

To będzie 10 dni intensywnej imprezy, od otwarcia do zamknięcia. Nawet do 50 tysięcy osób uczestników i uczestniczek może przyjechać na Wyspę Sobieszewską do Gdańska. Na zlocie ZHP w 2018 roku na stulecie harcerstwa było 14 tysięcy osób. Ale wyspa będzie na to przygotowana. Mamy 4 lata - zapowiada Marta Bańka z projektu Światowe Jamboree Skautowe 2027.

O planowanym na najbliższe weekendy pływaniu wokół wyspy, a także światowym zlocie z Martą Bańką z projektu Światowe Jamboree Skautowe 2027 rozmawiał Kubą Kaługa.

Posłuchaj całej rozmowy:

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marta Bańka z projektu Światowe Jamboree Skautowe 2027

Kolejne, podobne do najbliższego weekendu atrakcje, przewidywane są na wyspie na 17 września. Podczas pikniku przy ul. Przegalińskiej, bezpłatnie popływać będzie można kajakami oraz SUPami.