Na ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku zamknięto pas w kierunku Kowal i wprowadzono ruch wahadłowy. Powodem utrudnień jest awaria sieci wodociągowej i rozpoczęcie prac naprawczych. Bez bieżącej wody są mieszkańcy domów przy dwóch ulicach w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku na wysokości nr 50 doszło do awarii sieci wodociągowej o średnicy 250 mm. By dostać się do uszkodzonego przewodu konieczne jest zamknięcie pasa ruchu w kierunku Kowal na odcinku od ul. Orląt Lwowskich (wjazd przy sklepie Netto) do ul. I Brygady - podał we wtorek przedstawiciel spółki Gdańskie Wodociągi Michał Gad.

Wyjaśnił, że w tym miejscu zostanie wprowadzony ruch wahadłowy, którym sterować będzie sygnalizacja świetlna.

Bez wody są mieszkańcy domów przy ul. Orląt Lwowskich 10-78 i ul. Świętokrzyskiej 23, 25,27-27E, 29-29C, 31-31F. Beczkowóz został podstawiony przy Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4. Będzie również dostępny na ul. Orląt Lwowskich.