Gdynia ma od dziś nowy pomnik, a w zasadzie replikę słynnego pomnika Adama Mickiewicza, który stoi na Rynku Głównym w Krakowie. Zamiast gwaru turystów, wieszczowi towarzyszy szum fal.

Adam Mickiewicz zawitał do Gdyni / Stanisław Pawłowski, RMF FM / RMF24

Pomnik stanął na końcu molo Południowego, w pobliżu Akwarium Gdyńskiego i niedaleko od pomnika Josepha Conrada, ma więc w Gdyni dobre towarzystwo.

Wokół nowego pomnika było dziś sporo przechodniów, którzy zastawiali się, co poeta tu robi? "On tu będzie na stałe?" - dopytywali niektórzy.

Adam Mickiewicz zawitał do Gdyni Stanisław Pawłowski, RMF FM / RMF24

Prawdziwy pomnik tylko w Krakowie

W podróż nad morze wyruszyła replika pomnika przygotowana przez krakowski Teatr Groteska. To element akcji promocyjnej "Daj się ugościć" organizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną wspólnie z województwem małopolskim i miastem Kraków.

Replika pomnika łudząco przypomina pomnik z Rynku Głównego, ale jest od niego mniejsza: to 0,8 oryginału. Żeby więc zobaczyć prawdziwego "Adasia" trzeba przyjechać do Krakowa. I właśnie do tego wieszcz ma zachęcać gdynian i przebywających nad morzem turystów.

Nasze pociągi przywiozą Was do Małopolski

W ramach kampanii "Daj się ugościć" przez Polskę przejadą cztery wakacyjne pociągi pełne atrakcji, kończące swój bieg w najciekawszych miastach Małopolski, w tym w Krakowie.

W podróży będzie można spotkać dziennikarzy RMF FM, którzy na żywo na antenie będą relacjonować, co dzieje się w wakacyjnych pociągach "Daj się ugościć!", będą prezentować atrakcje Małopolski oraz przeprowadzać wywiady z gwiazdami i pasażerami.

Bilety na przejazdy poszczególnymi wakacyjnymi pociągami będzie można zdobywać w RMF FM w ogólnopolskim konkursie, który ruszył 16 czerwca. W dniach 30 czerwca, 14 oraz 21 lipca będą rozpoczynać się kolejne tury konkursu, w czasie których słuchacze mogą ubiegać się o bilety na przejazdy.

Szczegółowe informacje oraz warunki konkursu znajdziecie na stronie internetowej rmf.fm. Warto śledzić także stronę visitmalopolska.pl oraz odwiedzać profil "Odkryj Małopolskę" na Facebooku, gdzie również będą zamieszczane szczegółowe informacje na temat akcji.