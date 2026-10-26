8-latek potrącony na pasach. Chłopiec trafił do szpitala

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8-letni chłopiec został potrącony na przejściu dla pieszych na ul. Kartuskiej w Kościerzynie (woj. pomorskie). Dziecko trafiło do szpitala.

8-latek został potrącony na przejściu dla pieszych w Kościerzynie (fot. KPP Kościerzyna)

8-latek został potrącony na przejściu dla pieszych w Kościerzynie (fot. KPP Kościerzyna) / Policja

Sygnał o potrąceniu na ul. Kartuskiej w Kościerzynie dotarł do policjantów ok. godz. 17:15. Potrącony na przejściu dla pieszych 8-latek trafił do szpitala. Funkcjonariusze nie przekazują żadnych bliższych informacji na temat jego obrażeń.

Za kierownicą Audi, które potrąciło chłopca, był 61-letni mężczyzna. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu trwa wyjaśnianie szczegółów tego zdarzenia.

Policjanci przypominają, że szczególnie w okolicach przejść dla pieszych kierowcy powinni się wykazywać wzmożoną czujnością i zdejmować nogę z gazu. Również piesi powinni pamiętać o tym, by przechodzić przez jezdnie bezpiecznie i zachowując ostrożność.