8-latek potrącony na pasach. Chłopiec trafił do szpitala

Sygnał o potrąceniu na ul. Kartuskiej w Kościerzynie dotarł do policjantów ok. godz. 17:15. Potrącony na przejściu dla pieszych 8-latek trafił do szpitala. Funkcjonariusze nie przekazują żadnych bliższych informacji na temat jego obrażeń.
Za kierownicą Audi, które potrąciło chłopca, był 61-letni mężczyzna. Badanie wykazało, że był trzeźwy. Na miejscu trwa wyjaśnianie szczegółów tego zdarzenia.
Policjanci przypominają, że szczególnie w okolicach przejść dla pieszych kierowcy powinni się wykazywać wzmożoną czujnością i zdejmować nogę z gazu. Również piesi powinni pamiętać o tym, by przechodzić przez jezdnie bezpiecznie i zachowując ostrożność.