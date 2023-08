Zaledwie 6 stopni Celsjusza. Taką najniższą odczuwalną temperaturę synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzili wczoraj w Łebie na Pomorzu. Mimo że to niskie jak na tę porę roku wartości, daleko im do rekordu.

Plaża w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

Najniższa temperatura, jaką w poniedziałek pokazały termometry to 9 i pół stopnia Celsjusza w Zakopanem.

W Szczecinku w 1964 roku w sierpniu termometry pokazały -0,1 stopnia Celsjusza.

A na Kasprowym Wierchu w 1978 roku było wtedy nawet -4,5 stopnia.



IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 9 powiatów województwa pomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h, lokalnie do 80 km/h. Miejscami możliwy drobny grad" - przekazał IMGW.

Alert obowiązuje od godz. 14 do godz. 23 we wtorek i dotyczy Gdańska, Gdyni, Sopotu i Słupska, a także powiatów kartuskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego.