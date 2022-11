Hollywood Vampires, czyli zespół muzyczny, w składzie którego grają Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Henriksen, wystąpi 22 lipca w Dolinie Charlotty w Słupsku (woj. pomorskie). Koncert odbędzie się w ramach 14. Festiwalu Legend Rocka.

Samozwańczy "najlepszy zespół barowy na świecie" - składający się z kluczowych członków i legend rocka Alice Coopera, Johnny'ego Deppa, Joe Perry'ego z Aerosmith i gitarzysty Tommy'ego Henriksena - to pierwsza znana gwiazda 14. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty.

Na koncercie można spodziewać się utworów z dwóch, bardzo dobrze przyjętych, albumów zespołu: "Hollywood Vampires", oraz "Rise". Usłyszymy oryginalne kompozycje a także szereg coverów, będących ukłonem m.in. dla Davida Bowiego, Led Zeppelin, czy The Who.

Składający się z 16 utworów album "Rise" wydany przez Tommy'ego Henriksena i Hollywood Vampires to jeden z najbardziej przyjemnych albumów rock and rollowych ostatnich lat. W przeciwieństwie do debiutanckiej płyty z 2015 roku, drugi album składa się głównie z oryginalnego materiału, napisanego przez zespół.

Bilety w cenie od 220 zł dostępne na dolinacharlotty.pl , eventim.pl , ebilet.pl i ticketmaster.pl .

Więcej informacji na www.legendyrocka.com i www.dolinacharlotty.pl .