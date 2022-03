1 mln zł rozdysponuje wśród organizacji pozarządowych wspierających uchodźców przybywających do Polski z Ukrainy samorząd Pomorza. Właśnie ogłoszono otwarty konkurs. Oferty mogą być składane do wyczerpania środków finansowych, w dwóch terminach: do 24 marca i od 5 do 31 maja.

Kto może uzyskać wsparcie? Organizacje, które: wspierają kompleksowo zbiórki żywności i ich dystrybucję; oferują porady psychologiczne, prawne oraz tłumaczenia, m.in. dokumentów; zapewniają miejsca pobytu i wyżywienia; organizują opiekę nad dziećmi. Do konkursu mogą też stanąć organizacje, które zapewniają przejazdy związane z pobytem ukraińskich uchodźców na Pomorzu. Pieniądze na pomoc uchodźcom pochodzą z rezerwy budżetu województwa. Samorząd województwa pomorskiego uruchomił Pomorską Linię Kontaktową. Pod numerem telefonu 58 32 68 740 działającym codziennie w godz. 10.00-20.00 zbierane są informacje o możliwości udzielenia pomocy uchodźcom. Można dzwonić, aby poinformować o potrzebach obywateli Ukrainy, ofertach pomocy finansowej i materialnej. Chodzi o koordynację pomocy, którą deklarują mieszkańcy regionu. Od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę do Polski - według danych Straży Granicznej - przybyło ponad 624 tys. osób. Zobacz również: Dzieci z 6 ukraińskich domów dziecka są już na Pomorzu

