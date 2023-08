Nie żyje Jan Stopyra, były prezydent Szczecina i wieloletni samorządowiec. To jemu miasto zawdzięcza legendarne inwestycje. Miał 89 lat.

O śmierci byłego prezydenta Szczecina poinformował dziś Piotr Krzystek, obecny włodarz miasta. Jak napisał, odeszła niezwykle zasłużona dla miasta osoba.

Jan Stopyra urodził się przed wojną, w Stanisławowie, na terenie obecnej Ukrainy. Do Szczecina trafił w 1951 roku, rozpoczął tu studia w Wyższej Szkole Ekonomii. Pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania, Zjednoczeniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Od lat 60. był członkiem PZPR. W 1972 roku został przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.

Przez 11 lat, od 1973 roku do 1984 był prezydentem miasta. Za jego czasów wybudowano największe osiedla mieszkaniowe: Słoneczne, Książąt Pomorskich czy Zawadzkiego z mieszkaniami dla 100 tysięcy osób. To on doprowadził do miasta wodę z ujęcia w jeziorze Miedwie. Za jego kadencji rozpoczęto też budowę Trasy Zamkowej, powstało nieistniejące już kąpielisko Gontynka i Arkonka. Co ciekawe, na otwarcie Gontynki Stopyra nigdy nie dotarł. Przed samą uroczystością tak fatalnie przytrzasnął sobie palec drzwiami samochodu, że zamiast przecinać wstęgę, trafił do szpitala.

Działające do dziś fontanny w Alei Fontann to również spuścizna Stopyry. W jego czasach powstał też jeden z symboli miasta - Pomnik Czynu Polaków.

Jan Stopyra sam zrezygnował z funkcji prezydenta miasta. Kilka lat spędził następnie w Bułgarii, gdzie był konsulem morskim.

W wolnej Polsce przeszedł na emeryturę. Do polityki wrócił w 2002 roku, gdy został wybrany do rady miasta z listy SLD-UP. W szczecińskiej radzie miasta zasiadał do 2018 roku, przez kilka kadencji był jej przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym. W ostatnim czasie był pełnomocnikiem prezydenta Szczecina ds. współpracy senioralnej.