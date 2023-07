Wielka radość na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Obiekt otrzymał Złotą Pinezkę. To wyróżnienie przyznawane przez Google na podstawie ocen wystawianych w internecie przez gości odwiedzających dane miejsca. Szczeciński zamek zebrał ponad 11 tys. recenzji i dostał 4,5 gwiazdki na 5 możliwych.

Zamek Książąt Pomorskich został wyróżniony przez użytkowników Google Maps. / Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie /

Szczeciński Zamek znalazł się w gronie zamków i pałaców wyróżnionych w tegorocznej edycji Złotych Pinezek. Nagroda ta przyznawana jest miejscom w całej Polsce najbardziej docenianym przez użytkowników i użytkowniczki Map Google.

Wśród laureatów nagrody są m.in. dwa zamki królewskie: na Wawelu i w Warszawie, a także takie instytucje jak Zamek w Gołuchowie, Zamek Książ, Pałac Branickich czy Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. To nagroda przyznawana przez użytkowników Google Maps, którzy odwiedzają jakieś miejsca i wystawiają oceny. I okazało się, że dostaliśmy tysiące bardzo dobrych ocen, z czego się niezmiennie cieszymy. Tym bardziej jest to fantastyczne, że weszliśmy do najwyższej ligi polskich zamków - cieszy się Monika Adamowska, rzecznik Zamku Książąt Pomorskich.

Każdego roku Złote Pinezki przyznawane są w innej kategorii. W poprzednich latach były to atrakcje turystyczne czy parki oraz rezerwaty przyrody. W trzeciej odsłonie plebiscytu wyróżniono wyjątkowe zamki i pałace. W województwie zachodniopomorskim osoby korzystające z Map Google najwyżej oceniły Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, przyznając mu ocenę 4,5 na ponad 11 tysięcy opinii.

Z tej okazji Zamek zaprosił wszystkich mieszkańców i turystów do świętowania. Można było skorzystać z bezpłatnego zwiedzania zamkowych wystaw oraz Wieży Dzwonów i spacerować po zamkowych dziedzińcach z przewodnikiem.

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie to nie tylko zabytek, ale też jedna z największych instytucji kultury na Pomorzu Zachodnim. Organizuje wystawy, koncerty, jarmarki i festiwale, a także widowiska plenerowe. Prowadzi własny Teatr Piwnica przy Krypcie oraz obchodzące w tym roku 60-lecie kameralne Kino Zamek, które ze względu na swój studyjny i festiwalowy repertuar cieszy się dużą popularnością.

Zamek przechodzi teraz remont. Przebudowywane są tarasy, które mają zyskać pasujący do obiektu, renesansowy styl. Remontowane jest także skrzydło, w którym kilka lat temu doszło do zawalenia się stropu.