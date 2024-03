Trzy osoby, w tym dwóch policjantów i kierowca osobówki, zostali przewiezieni do szpitala po zderzeniu policyjnego radiowozu i samochodu osobowego w miejscowości Górzyca w powiecie gryfickim.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podkom. Zbigniew Frąckiewicz poinformował, że do zdarzenia drogowego z udziałem policyjnego radiowozu i samochodu osobowego doszło ok. godz. 15.30 w Górzycy. Policjanci i kierowca osobówki trafili do szpitala.

Policja prowadzi pod nadzorem prokuratury czynności w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Frąckiewicz poinformował, że za wcześnie jest, by jednoznacznie wskazać, czy doszło do kolizji czy wypadku drogowego.