Zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia. Wysokość mandatu poraża

RMF24

27-letni kierowca Forda, stojąc w korku na trasie w kierunku Świnoujścia (Zachodniopomorskie), zawrócił i ruszył pod prąd korytarzem życia. Policjanci szybko ustalili jego tożsamość. Mężczyzna poniósł konsekwencje swojego zachowania.

Kierowca Forda zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia

Kierowca Forda zawrócił na S3 i pojechał pod prąd korytarzem życia / Policja

Kierowca Forda pojechał pod prąd korytarzem życia na S3

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na drodze ekspresowej S3, na wysokości Klinisk Wielkich, gdzie w kierunku Świnoujścia utworzył się potężny korek związany z wypadkiem. Kierujący Fordem - zamiast cierpliwie oczekiwać na przejazd - zdecydował się na skrajnie ryzykowny manewr.

Mężczyzna zawrócił na drodze ekspresowej, a następnie pojechał pod prąd wyznaczonym korytarzem życia. Przemieszczał się nim aż do zjazdu prowadzącego do miejscowości Kliniska Wielkie.

Policjanci szybko ustalili właściciela Forda

Informacja o niebezpiecznym zachowaniu kierowcy trafiła do policjantów z Goleniowa. Dzięki sprawnie przeprowadzonym czynnościom funkcjonariusze szybko ustalili, kto kierował pojazdem. 27-latek został pociągnięty do odpowiedzialności jeszcze przed upływem dwóch dni od otrzymania zgłoszenia.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia dwóch wykroczeń - kierowania pojazdem na drodze ekspresowej w kierunku przeciwnym oraz naruszenia zakazu korzystania z drogi przejazdu przeznaczonej dla pojazdów uprzywilejowanych. Za popełnione wykroczenia został ukarany dwoma mandatami karnymi na łączną kwotę 8 tys. zł oraz 23 punktami karnymi - informuje sierż. Martyna Kowalska z komendy w Goleniowie.

Policja podkreśla, że podobne zachowania stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia innych uczestników ruchu drogowego.

Korytarz życia jest tworzony wyłącznie po to, aby umożliwić szybki przejazd służbom ratunkowym do miejsca wypadku lub innego zdarzenia drogowego. Korzystanie z niego w celu ominięcia zatoru jest zabronione i może mieć tragiczne konsekwencje.

Jazda pod prąd na drodze ekspresowej wiąże się z ryzykiem czołowego zderzenia z innymi pojazdami. Dodatkowo kierowca blokujący przejazd korytarzem życia może opóźnić dotarcie ratowników do osób, które potrzebują pomocy.

Policjanci apelują do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów. Żadna oszczędność czasu nie jest warta ryzyka utraty ludzkiego życia.