Szczecińskie autobusy linii 76 kursują od dziś skróconą trasą. Decyzję o wyłączeniu z użytkowania ostatniego kilometra trasy podjął Zarząd Dróg ze względu na fatalny stan ulicy Hryniewieckiego na terenie szczecińskiego portu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Kursy ostatnim odcinkiem ulicy Hryniewieckiego, w kierunku elewatora "Ewa" zostały zawieszone do odwołania. Powodem jest fatalny stan nawierzchni.

Po intensywnych opadach deszczu tworzy się tam jezioro. Nasze autobusy to nie amfibie, nie są przystosowane do pokonywania tak głębokiej wody, do takich kolein i wybojów, które są na tym terenie - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Ten odcinek ulicy należy do PKP i to kolejowa spółka jest odpowiedzialna za jego utrzymanie i remont. Niejednokrotnie reanimowaliśmy tę drogę. Było łatanie dziur, odpompowywanie wody, żeby autobus mógł przejechać swoją stałą trasą. Niestety ograniczone środki, którymi dysponujemy zmuszają nas do podjęcia takiej decyzji. Nie możemy dalej nieswojego terenu remontować - dodaje Hanna Pieczyńska.

Trasa autobusów została do odwołania skrócona o niemal kilometr. Pracownikom portu, którzy korzystali z autobusów na tym odcinku, zostanie teraz spacer.

Autobusy nie kursują między przystankami "PŻM" do "Nabrzeże Ewa". Wyłączone są z użytku przystanki "Nabrzeże Ewa" oraz "Ogrody Portowiec nż". Kursy wykonywane w kierunku elewatora "Ewa" kierowane są na przystanek "Logistyczna".