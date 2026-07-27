Zamiast nowego parku – powiększenie starego. Sposób rządu na weto prezydenta

RMF24

Rząd przygotował projekt rozporządzenia, który zakłada włączenie niemal 1400 hektarów Międzyodrza w granicach Szczecina i gminy Kołbaskowo do Drawieńskiego Parku Narodowego. Rozwiązanie ma zapewnić najwyższą formę ochrony przyrody dla cennych terenów Doliny Dolnej Odry, po tym jak wcześniejsza ustawa o utworzeniu odrębnego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry została zawetowana przez prezydenta.

Zgodnie z opublikowanym w poniedziałek projektem nowy obszar będzie funkcjonował jako eksklawa Drawieńskiego Parku Narodowego pod nazwą „Obwód Ochronny Dolina Dolnej Odry”. Dodatkowo do parku zostanie włączonych ponad 155 hektarów gruntów w gminie Drawno, które park wykupił z przeznaczeniem na cele ochrony przyrody.

Autorzy projektu podkreślają, że Międzyodrze wyróżnia się unikatowymi ekosystemami mokradeł, torfowisk i terenów rzecznych oraz wysoką różnorodnością biologiczną. Ich zdaniem obecne formy ochrony nie zapewniają wystarczającej ochrony cennych siedlisk i gatunków.

Projekt przewiduje jednocześnie zachowanie możliwości korzystania z tego obszaru przez turystów. Nadal będzie można uprawiać turystykę, rekreację, prowadzić działalność edukacyjną oraz amatorsko łowić ryby – na zasadach obowiązujących w parkach narodowych.

Do granic parku, ani jego otuliny, nie zostaną włączone oba ramiona rzeki Odry (Odra Zachodnia i Odra Wschodnia). Ochroną zostaną natomiast objęte trzy wyspy wychodzące poza główny teren Międzyodrza: Łęgi Kurowskie, Klucki Ostrów oraz Zaklucki Ostrówek.

Prezydent nie poparł utworzenia nowego parku narodowego

Rząd wskazuje, że rozwiązanie jest odpowiedzią na fiasko wcześniejszych prac nad utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Ustawa została w listopadzie ubiegłego roku zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. W uzasadnieniu decyzji prezydent argumentował, że wykorzystane dane przyrodnicze były częściowo nieaktualne lub niewystarczająco zweryfikowane, a projekt mógł nadmiernie ograniczyć działalność mieszkańców i przedsiębiorców oraz wpłynąć na żeglugę śródlądową.

Po wecie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało zmianę strategii i przygotowanie rozporządzenia powiększającego istniejący Drawieński Park Narodowy. Taka procedura nie wymaga podpisu prezydenta. Według zapowiedzi resortu cały proces ma zakończyć się do końca października.

Projekt ma również poparcie części samorządów – m.in. Szczecina, gminy Kołbaskowo, powiatu polickiego i Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Z kolei gmina Widuchowa i powiat gryfiński nadal opowiadają się za utworzeniem odrębnego Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry.

W Polsce istnieją 23 parki narodowe. Zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju. Najmłodszym jest PN „Ujście Warty” utworzony w 2001 r.