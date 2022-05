​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla województwa zachodniopomorskiego. W północnych powiatach średnia prędkość wiatru może osiągać w porywach do 95 km/h.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

IMGW wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla północnej części regionu. Alert dotyczy powiatów: białogardzkiego, goleniowskiego, gryfickiego, kamieńskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, Koszalina, łobeskiego, polickiego, sławieńskiego, świdwińskiego, Szczecina i Świnoujścia.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 95 km/h, z zachodu. Miejscami burze - poinformował IMGW. W pozostałej części województwa może wystąpić wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 21:00.