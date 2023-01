Ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed sztormem w województwie zachodniopomorskim wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środkowej części strefy brzegowej wiać ma w porywach do 10 w skali Beauforta, a w części zachodniej - do 9 w skali Beauforta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przed sztormem na Bałtyku ostrzega Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie alertów wydanych przez gdyński oddział IMGW.

Ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia przed silnym sztormem na Bałtyku dotyczy środkowej części strefy brzegowej. Prognozowany jest wiatr południowo-zachodni 6 do 8, w porywach 9 do 10 w skali Beauforta. Ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku, do godz. 5:00.

Alert drugiego stopnia przed sztormem wydany został dla zachodniej części strefy brzegowej. Tam wiatr południowo-zachodni powieje z siłą 6-7 w skali Beauforta, ale w porywach może sięgnąć 9 w skali Beauforta. Ostrzeżenie również obowiązuje do poniedziałku, do godz. 5:00.

Ponadto w Zachodniopomorskiem w powiatach: gryfickim, kamieńskim, kołobrzeskim, koszalińskim oraz w Koszalinie i Świnoujściu obowiązują alerty przed silnym wiatrem, którego porywy mogą dochodzić do 75 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje do poniedziałku, do godz. 1:00.

W niedzielę od godz. 20:00 może także silnie wiać w powiecie sławieńskim. Tam alert pierwszego stopnia obowiązywać będzie do poniedziałku, do godz. 06:00.