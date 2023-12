Poszkodowane zostały trzy osoby. To mężczyźni w wieku ok. 40 lat - przekazała rzeczniczka Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Paulina Heigel. Jeden z mężczyzn był w bardzo ciężkim stanie, doznał urazu czaszkowo-mózgowego, doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Był reanimowany, w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala.

Jak przekazała rzeczniczka szpitala klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Joanna Woźnicka, mężczyzny nie udało się uratować.

Dwóch pozostałych poszkodowanych doznało urazów głowy oraz głowy i ręki, byli przytomni. W stanie stabilnym zostali przewiezieni do szpitala.