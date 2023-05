Piętnaście pełnometrażowych filmów fabularnych i dziesięć dokumentalnych zakwalifikowano do najważniejszych konkursowych sekcji 42. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film". Festiwal rozpocznie się 12 czerwca.

Produkcja filmowa - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

"W tym roku nadesłano rekordową ilość zgłoszeń do selekcji: 36 pełnometrażowych debiutów fabularnych i 30 pełnometrażowych debiutów dokumentalnych (powyżej 70 minut)" - przekazało w piątek biuro prasowe festiwalu.

W ramach 42. KFDF "Młodzi i Film" kontynuowana będzie poszerzona od ubiegłorocznej edycji formuła trzech konkursów dla młodych twórców. Oprócz Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych oraz Konkursu Krótkometrażowych Debiutów Filmowych: Fabularnych, Dokumentalnych i Animowanych po raz drugi zorganizowany zostanie Konkurs Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych.

Do konkursu pełnometrażowych debiutów fabularnych zakwalifikowano filmy: "Słoń" w reż. Kamila Krawczyckiego, "Hela" w reż. Anny Kasperskiej, "Na twoim miejscu" (reż. Antonio Galdamez Muñoz), "Tata" (reż. Anna Maliszewska), "Chleb i sól" (reż. Damian Kocur), "Roving woman" (reż. Michał Chmielewski), "Matecznik" (reż. Grzegorz Mołda), "Niebezpieczni dżentelmeni" (reż. Maciej Kawalski), "Johnny" (reż. Daniel Jaroszek), "Masz ci los" (reż. Mateusz Głowacki), "Granice miłości" (reż. Tomasz Wiński), "Koński Ogon" (reż. Justyna Łuczaj), "Różne drogi do świętości" (reż. Aniela Astrid Gabryel), "Obudź się" (reż. Filip Dzierżawski) oraz "Norwegian dream" (reż. Leiv Igor Devold).

W konkursie pełnometrażowych filmów dokumentalnych wezmą natomiast udział: "Głos" (reż. Dominika Montean-Pańków), "Lot" (reż. Anna Zakrzewska i Łukasz Ronduda), "Pianoforte" (reż. Jakub Piątek), "Chłopaki" (reż. Łukasz Machowski i Katarzyna Machałek), "Apolonia Apolonia" (reż. Lea Glob), "Córy węgla" (reż. Aneta Nowicka), "To tylko/aż ciało... albo krótki film o wolności" (reż. Michał Hytroś), "Moja Ozerna" (reż. Karina Będkowska), "Globus (no elephant in the room)" (reż. Clara Kleininger-Wanik) i "Leon" (reż. Wojciech Gostomczyk).

Festiwal "Młodzi i Film" to nie tylko pokazy filmów konkursowych, ale również te pozakonkursowe, w tym: debiuty zagraniczne, retrospektywy, seanse specjalne i przeglądy. Nierozerwalną jego częścią są spotkania "Szczerość za szczerość" z ekipami filmów konkursowych, warsztaty filmowe, panele, konferencje i wystawy. Wstęp na wszystkie wydarzenia otwarte festiwalu jest bezpłatny.

Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, miasto Koszalin i Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Na laureatów festiwalu poza statuetkami - Jantarami - czekają także nagrody pieniężne, w tym po 20 tys. zł dla reżysera najlepszego pełnometrażowego debiutu fabularnego oraz dokumentalnego, a także po 10 tys. zł dla najlepszej fabuły, dokumentu i animacji w konkursie krótkich metraży.

Historia Festiwalu "Młodzi i Film" sięga 1973 r. Jest to najstarszy festiwal w Polsce, podczas którego widz ma do czynienia tylko z filmowymi debiutami. Tu swoje produkcje pokazywali m. in. Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Filip Bajon, Dariusz Gajewski, Xawery Żuławski, Katarzyna Rosłaniec, Marcin Wrona, Tomasz Wasilewski czy Kuba Czekaj.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 12-17 czerwca.