Od dziś nastąpią zmiany w rejonie szczecińskich cmentarzy. Największych utrudnień dla kierowców należy spodziewać się w poprzedzający Wszystkich Świętych weekend. Alternatywą dla dojazdu do nekropolii samochodem może być komunikacja miejska, który zmieni rozkład jazdy.

Pierwszych zmian w organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Centralnego można spodziewać się w czwartek. / Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie /

W czwartek 27 listopada na ul. Mieszka I wzdłuż Cmentarza Centralnego pojawi się ograniczenie prędkości do 40 km/h. Kolejne zmiany organizacji ruchu wprowadzone zostaną w sobotę. Od rana ulice Piękna i Karola Miarki będą jednokierunkowe. Wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach wzdłuż ulicy Ku Słońcu. Na wybranych odcinkach ulicy pojawią się punkty handlowe.

Organizacja ruchu

O g. 11.00 w sobotę zamknięta zostanie biegnąca wzdłuż ogrodzenia cmentarza nitka ul. Ku Słońcu. W wybranych godzinach będą tam mogły wjeżdżać auta zaopatrujące stoiska handlowe.

Ulica dojazdowa do Cmentarza Centralnego zostanie, podobnie jak w poprzednich latach, zamknięta z samego rana w dzień Wszystkich Świętych (1 listopada).

W związku ze wzmożonym ruchem pieszych zostaną wprowadzone ograniczenia przy wjeździe na teren nekropolii:

29 października do g. 11.00 będą mogli wjechać tylko posiadacze karnetów, czyli osoby niepełnosprawne i seniorzy powyżej 75. roku życia.

30 października - cmentarz jest zamknięty dla aut

31 października na cmentarza będą wpuszczane tylko okrojone kondukty pogrzebowe. Będą mogły liczyć maksymalnie 5 pojazdów dla najbliższej rodziny.

Godziny otwarcia

Przed 1 listopada bramy Cmentarza Centralnego będą otwarte od g. 7.00 do g. 21. 00

W Święto Zmarłych - 1 listopada - cmentarz będzie czynny dla odwiedzających czynny do g. 2 w nocy.

W Zaduszki - 2 listopada - nekropolia będzie dostępna do 21.

Od 3 listopada bramy cmentarne będą zamykane o 18. Po tych godzinach opuszczenie cmentarza możliwe jest jedynie przez bramę główną.

Msze święte w Kaplicy Głównej 1 listopada zostaną odprawione o g. 9.00, 12.00 i 15.00. Po mszy świętej w południe rozpocznie się procesja modlitewna do dwunastu stacji na Cmentarzu Centralnym. O g. 10.30 odbędzie się msza święta parafii Ewangelicko-Augsburskiej

W Dzień Zaduszny o godzinie msza odbędzie się o 15.00 w kaplicy na Cmentarzu Centralnym.

Zbiórki i kwesty

Na Cmentarzu Centralnym odbędą się zbiórki publiczne i kwesty. Organizują je: Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, Stowarzyszenie Katyń, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszenie na rzecz Cmentarza Centralnego, Fundacja Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza ,,Łupaszki’’, Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Fundacja ,,Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty".

Komunikacja miejska

Rozkład jazdy komunikacji miejskiej zmieni się już w piątek. Wtedy częściej kursować będzie linia tramwajowa nr 10 i autobusy linii 67.

W sobotę, poza kursującą co kwadrans tramwajową "dziesiątką" częściej będą kursować autobusy linii 53, D53, D60, D62, D67, D97, 102 i D07.

W niedzielę tramwaj nr 10 będzie kursować w godzinach szczytu co 10 minut. Rozkład jazdy autobusów poszerzy się o linię 67 kursującą według specjalnego rozkładu jazdy co 12 minut.

We wtorek - 1 listopada - na wszystkich liniach będą obowiązywać sobotnie rozkłady jazdy, poza liniami kursującymi w bezpośrednie okolice cmentarzy. Odwiedzających Cmentarz Centralny będą wozić tramwaje 2,7, 8 i 10. Z ulicy Ku Słońcu będą odjeżdżać co chwilę. Równie często kursować będą autobusy linii 53, D53, D60, 61, D62, 67, D67, D97, 102 i D07.

Zmiany nastąpią też w rejonie mniejszych nekropolii. Przy Cmentarzu Dąbie w sobotę, 29 października 2022 od g. 6.00 wprowadzone zostanie ograniczenie prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km/h w rejonie cmentarza. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej.

Przy Cmentarzu Zdroje w sobotę zamknięta dla ruchu zostanie ul. Poległych od ul. Walecznych. Dojazd możliwy będzie tylko dla pojazdów zaopatrzenia.

Powrót do stałej organizacji ruchu nastąpi 1.11. 2022 r. od g. 22.00 lub wcześniej na wniosek policji.

