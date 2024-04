Ktoś włamał się do systemu zarządzania Strefy Płatnego Parkowania i zmienił numer konta bankowego od wnoszenia opłaty dodatkowej - poinformowała miejska spółka zarządzająca SPP i innymi płatnymi parkingami w Szczecinie. Oszuści mogli w ten sposób wyłudzić 72,9 tys. zł.

Szczecin / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O tym, że hakerzy przejęli kontrolę na systemem zarządzania SPP w Szczecinie, poinformowała spółka zarządzająca miejskimi parkingami.

Do zhakowania systemu doszło prawdopodobnie 17 kwietnia, bo zawiadomienia z fałszywymi numerami bankowymi pojawiły się w dniach 17-22 kwietnia - wyjaśnił Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL).



Dodał, że "potencjalnie na konta oszustów mogło wpłynąć 72,9 tys. zł". Potencjalnie, bo nie wszyscy kierowcy od razu wnoszą tzw. opłaty dodatkowe (za brak biletu parkingowego lub przekroczenie czasu postoju). Hakerzy zmienili właśnie numer rachunku, który widnieje na papierowych zawiadomieniach o opłacie dodatkowej, które kontrolerzy SPP wkładają za wycieraczki pojazdów.



Poza tym nie jest jeszcze pewne, czy fałszywe rachunki są aktywne. Są sygnały, że wpłacane na nie pieniądze wracają - podkreślił Jachim.

Policja powiadomiona o sprawie

W poniedziałek spółka NiOL powiadomiła policję o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na próbie wyłudzenia środków pieniężnych z zawiadomień o nieopłaconych postojach. Podobne zawiadomienia przekazano bankom. Jak ustalono - rachunek NiOL przestępca lub przestępcy zastąpili dwoma numerami kont banku PKO BP w Świdnicy i jednym numerem rachunku należącym do banku z siedzibą w Belgii.



Ustalono również, że od 17 do 22 kwietnia kontrolerzy wystawili 541 zawiadomień w SPP obejmującej centrum miasta i 94 zawiadomienia za postój bez ważnego biletu na Płatnych Parkingach Niestrzeżonych (w Szczecinie jest sześć PPN-ów). Wspomniane 72,9 tys. złotych to suma opłat "karnych" z tych zawiadomień. Opłaty dodatkowe wynoszą: w SPP - 100 zł (płatne do 7 dni) lub 200 zł, a w PPN - 200 zł.

Co mają zrobić kierowcy

Kierowcy, którzy wpłacili pieniądze na fałszywe konta i ich nie odzyskali, zostaną zwolnieni z konieczności wpłaty na rzecz gminy Szczecin - podkreślił Jachim.



Ponadto spółka NiOL zamierza poinformować listownie wszystkich kierowców, którzy otrzymali zawiadomienia w dniach 17-22 kwietnia o tej sytuacji.



NiOL zaapelował również do kierowców, którzy otrzymali zawiadomienia w dniach 17-22 kwietnia o weryfikację numeru rachunku do opłaty dodatkowej. Właściwe numery opłat dodatkowych za postój:



SPP: 40 1020 4795 0000 9802 0259 3069



PPN: 15 1020 4795 0000 9202 0447 0084.