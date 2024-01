"Zakończył się spór dotyczący własności nieruchomości - Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie" - poinformował Urząd Miasta Szczecina. Magistrat zapowiada rewitalizację nieruchomości.

Bulwar Chrobrego w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

Jak przekazał na swojej stronie internetowej szczeciński urząd miasta, "zakończył się spór dotyczący własności nieruchomości - Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie". Właścicielem nabrzeża Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie będzie Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o. o.

"Ugoda, która zakończyła mediacje, obejmuje oddanie nieruchomości na podstawie wpisu do księgi wieczystej wieczystego użytkowania przez ŻSTW. Spółka odsprzedała także swoje udziały drugiemu podmiotowi tj. spółce Żegluga Polska SA i tym samym wyszła ze spółki Polsteam Żegluga Szczecińska" - poinformował urząd.

Komentarz prezydenta Szczecina

Jak powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, cytowany przez portal szczecin.eu, "Bulwar Chrobrego wraca w ręce miasta, w ręce samorządu, który zadba o te przestrzeń najlepiej". "Mamy ponad 4 km nabrzeży i tylko ta część czeka na rewitalizację. To nasza 'Perła w Koronie'. To tutaj odbywają się największe imprezy żeglarskie, to tutaj w tym roku będziemy gościć finał regat the Tall Ships Races. Dzięki zawartej ugodzie nie będziemy musieli już ponosić dodatkowych kosztów związanych z najmem" - mówił.

Prezydent miasta podkreślił, że Bulwar Chrobrego wymaga rewitalizacji, "tak, jak inne miejsca na Łasztowni". "W ostatnich latach poza działaniem miasta niewiele się tam działo. Dzisiaj chcemy odzyskać także inne tereny należące do Skarbu Państwa i dokończyć powrót Szczecina nad wodę. Liczę na przychylność rządu i wojewody w tej kwestii i wspólne działania" - zaznaczył.

Jak zaznaczył Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, "bardzo się cieszę, że bulwary u stóp Wałów Chrobrego wypięknieją". "To jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w mieście, z pięknym widokiem na urząd wojewódzki i Łasztownię. Od dawna wszystkim nam powinno zależeć, aby ten teren przeszedł remont, na który zasługuje. Dzięki temu więcej mieszkańców i turystów, będzie mogło cieszyć się tą wyjątkową przestrzenią. Wreszcie bulwary i Wały Chrobrego będą tętnić życiem" - mówił.

Wojewoda dodał, że "trzyma kciuki", "aby jak najszybciej udało się rozpocząć realizację tej inwestycji". Adam Rudawski obiecał wsparcie inwestycji, "jak to tylko możliwe". "Czekam zatem teraz na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, aby można było sprawnie rozpocząć całą procedurę" - zaznaczył.

"Dopłynęliśmy do brzegu, który się nazywa zgoda" - mówił Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, cytowany przez szczecin.eu. "Szkoda, że musieliśmy na to czekać tak długo, bo już dawno Bulwar Chrobrego mógłby służyć mieszkańcom. Zrobimy wszystko, aby najbardziej reprezentacyjne miejsce było piękne i dostępne dla mieszkańców i turystów. Ta kadencja będzie opierała się na współpracy i przywracaniu mieszkańcom tego, co im się należy. Po drugiej stronie jest wiele pięknych budynków, które mamy w planach zrewitalizować i udostępnić szczecinianom" - zaznaczył.

Historia sporu

Jak przypomniał Urząd Miasta Szczecina, dotychczas Bulwarem Chrobrego i Nabrzeżem Wieleckim w Szczecinie zarządzała spółka Polsteam - Żegluga Szczecińska sp. z o.o., której wspólnikami są państwowa Żegluga Polska (51 proc. udziałów) i miejska Żegluga Szczecińska (49 proc. udziałów).

"15 listopada 2017 roku Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. zdecydowała się na skierowanie sprawy na drogę sądową przeciwko Polsteam - Żegluga Szczecińska sp. z o.o., o wydanie nieruchomości znanych jako Bulwar Chrobrego i Nabrzeże Wieleckie w Szczecinie w celu wyjaśnienia trwających od wielu lat wątpliwości, co do ważności umowy, na podstawie której w 1998 roku ówczesne Przedsiębiorstwo Państwowe Żegluga Szczecińska przeniosło na spółkę (jako aport) prawo wieczystego użytkowania Bulwaru Chrobrego i Nabrzeża Wieleckiego w Szczecinie" - wyjaśnia szczeciński magistrat. Jak dodał, Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o., jako następca prawny Przedsiębiorstwa Państwowego Żegluga Szczecińska, wniosła do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum pozew o wydanie tych nabrzeży.

Szczeciński urząd podał, że miejska spółka Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia sp. z o.o., od kilku lat próbowała znaleźć polubowne rozwiązanie sprawy wadliwie wniesionego w 1998 roku aportu.